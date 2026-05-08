A influenciadora Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais ao revelar detalhes da festa de 15 anos, marcada por luxo, estilo e uma série de presentes chamativos. A comemoração aconteceu na noite desta quarta-feira (6) e ganhou destaque pela produção elaborada.

Presentes de luxo chamam atenção

Antes mesmo da festa, a jovem já vinha gerando repercussão com a trend em que abriu um presente por dia até o aniversário. Entre os itens recebidos, estão produtos de grandes marcas e itens de alto valor.

Entre os destaques, aparecem um smartphone de última geração, acessórios de grifes internacionais, itens de beleza e até presentes inusitados, como cinco bezerros e dinheiro em moeda estrangeira para uma viagem internacional.