A influenciadora Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais ao revelar detalhes da festa de 15 anos, marcada por luxo, estilo e uma série de presentes chamativos. A comemoração aconteceu na noite desta quarta-feira (6) e ganhou destaque pela produção elaborada.
Presentes de luxo chamam atenção
Antes mesmo da festa, a jovem já vinha gerando repercussão com a trend em que abriu um presente por dia até o aniversário. Entre os itens recebidos, estão produtos de grandes marcas e itens de alto valor.
Entre os destaques, aparecem um smartphone de última geração, acessórios de grifes internacionais, itens de beleza e até presentes inusitados, como cinco bezerros e dinheiro em moeda estrangeira para uma viagem internacional.
A lista inclui ainda perfumes, joias, roupas, eletrônicos e acessórios de marcas conhecidas, além de itens personalizados entregues por familiares e padrinhos.
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Vestidos exclusivos marcam a celebração
Para a noite especial, Maria Sophia escolheu três vestidos sob medida criados pela estilista Vitória Defavari, de Piracicaba. Cada look foi pensado para um momento da festa.
Para a recepção, a escolha foi um modelo amarelo acetinado com cauda longa e design assimétrico, combinando elementos modernos e volumosos.
Na valsa, a aniversariante apostou em um vestido longo azul, com brilho intenso e saia ampla em camadas.
Já para a balada, o look foi um vestido curto rosa, com aplicação de brilho e movimento nas franjas.
Segundo a profissional responsável pela criação, a proposta era valorizar o brilho e a personalidade da jovem em cada etapa da festa.
Look divide opiniões nas redes
O vestido de entrada, em tom amarelo, gerou debate entre os internautas. Enquanto parte do público elogiou a escolha e comparou o visual a personagens clássicos como a princesa Bela, do filme A Bela e a Fera, outros apontaram críticas ao estilo adotado.
A repercussão reforça o alcance da influenciadora nas redes sociais e o interesse do público em detalhes da celebração.
Festa viraliza e gera engajamento
Com produção sofisticada, presentes de alto valor e looks exclusivos, o aniversário de 15 anos da jovem se transformou em um dos assuntos mais comentados nas plataformas digitais, reunindo elogios, críticas e curiosidade do público.