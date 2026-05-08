08 de maio de 2026
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FESTA DE LUXO

Neta de Leonardo usa 'looks' de estilista de Piracicaba; VÍDEO

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Instagram
A influenciadora Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais ao revelar detalhes da festa de 15 anos.
A influenciadora Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais ao revelar detalhes da festa de 15 anos.

A influenciadora Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais ao revelar detalhes da festa de 15 anos, marcada por luxo, estilo e uma série de presentes chamativos. A comemoração aconteceu na noite desta quarta-feira (6) e ganhou destaque pela produção elaborada.

Presentes de luxo chamam atenção

Antes mesmo da festa, a jovem já vinha gerando repercussão com a trend em que abriu um presente por dia até o aniversário. Entre os itens recebidos, estão produtos de grandes marcas e itens de alto valor.

Entre os destaques, aparecem um smartphone de última geração, acessórios de grifes internacionais, itens de beleza e até presentes inusitados, como cinco bezerros e dinheiro em moeda estrangeira para uma viagem internacional.

A lista inclui ainda perfumes, joias, roupas, eletrônicos e acessórios de marcas conhecidas, além de itens personalizados entregues por familiares e padrinhos.

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Vestidos exclusivos marcam a celebração

Para a noite especial, Maria Sophia escolheu três vestidos sob medida criados pela estilista Vitória Defavari, de Piracicaba. Cada look foi pensado para um momento da festa.

Para a recepção, a escolha foi um modelo amarelo acetinado com cauda longa e design assimétrico, combinando elementos modernos e volumosos.
Na valsa, a aniversariante apostou em um vestido longo azul, com brilho intenso e saia ampla em camadas.
Já para a balada, o look foi um vestido curto rosa, com aplicação de brilho e movimento nas franjas.

Segundo a profissional responsável pela criação, a proposta era valorizar o brilho e a personalidade da jovem em cada etapa da festa.

Look divide opiniões nas redes

O vestido de entrada, em tom amarelo, gerou debate entre os internautas. Enquanto parte do público elogiou a escolha e comparou o visual a personagens clássicos como a princesa Bela, do filme A Bela e a Fera, outros apontaram críticas ao estilo adotado.

A repercussão reforça o alcance da influenciadora nas redes sociais e o interesse do público em detalhes da celebração.

Festa viraliza e gera engajamento

Com produção sofisticada, presentes de alto valor e looks exclusivos, o aniversário de 15 anos da jovem se transformou em um dos assuntos mais comentados nas plataformas digitais, reunindo elogios, críticas e curiosidade do público.

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