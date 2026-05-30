O chão de casa virou carrasco. Nesta quarta-feira (27), dois idosos morreram em hospitais de Limeira, na região de Piracicaba, depois de queda domésticas em datas e locais diferentes.
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O primeiro tombo foi último sábado (24). Um homem de 86 anos caiu dentro de casa, da própria altura. Apesar do tombo leve, ele quebrou o fêmur, foi parar na Santa Casa, esperando estabilizar para operar, mas não deu tempo.
Por volta das 16h30, de quarta, o corpo cansou. Ele engasgou na cama do hospital e a pressão despencou. Os médicos correram, tentaram de tudo, mas o coração parou. O genro, de 47 anos, foi na delegacia dar a notícia: o sogro se foi.
Lutou por 25 dias
O segundo caso arrastou mais. Uma senhora de 87 anos caiu no dia 2 de maio. Também da própria altura. Só que a cabeça bateu e ela sofreu traumatismo cranioencefálico. Foi parar no hospital, passou por cirurgia, tomou remédios e cuidado 24 horas.
A mulher lutou por 25 dias, mas por volta das 18h40, aconteceu o pior. O quadro piorou e ela não resistiu. A filha, de 64 anos, registrou o boletim. O corpo também foi para o IML.
Risco de tombo na velhice
Os dois casos não têm ligação, mas têm a mesma assinatura: queda da própria altura. Aquele tombo leve, pode ser fatal para o idoso. Fratura, pancada na cabeça, engasgo, pressão no chão. O corpo já fraco não aguenta o tranco.
Agora o IML vai revelar a causa oficial das duas mortes. Mas a origem foram as quedas.