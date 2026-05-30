O chão de casa virou carrasco. Nesta quarta-feira (27), dois idosos morreram em hospitais de Limeira, na região de Piracicaba, depois de queda domésticas em datas e locais diferentes.

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O primeiro tombo foi último sábado (24). Um homem de 86 anos caiu dentro de casa, da própria altura. Apesar do tombo leve, ele quebrou o fêmur, foi parar na Santa Casa, esperando estabilizar para operar, mas não deu tempo.