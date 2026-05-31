31 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
NÃO RESISTIU

Mãe morre durante velório do filho na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Berenice Caldeira morreu durante o velório do filho.

Uma tragédia familiar abalou a cidade de Rio Claro, na região de Piracicaba, nesta sexta-feira (30). Berenice Caldeira Antunes, de 71 anos, morreu após passar mal enquanto velava o corpo do próprio filho, Claudio Oscar Antunes, de 46 anos, no Velório Municipal.

Claudio havia falecido na quinta-feira (29), e seu velório ocorria na manhã de sexta. Durante a cerimônia, horas antes do sepultamento do filho, Berenice começou a se sentir mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas a idosa não resistiu.

As causas das mortes de mãe e filho não foram divulgadas. O corpo de Claudio foi sepultado na tarde de sexta-feira no Cemitério Municipal São João Batista.

O velório de Berenice Caldeira Antunes teve início às 9h30 deste sábado (31), no Velório Municipal de Rio Claro. O sepultamento está marcado para as 13h30, saindo o féretro do velório para o Cemitério Municipal.

O caso gerou grande comoção nas redes sociais, com muitas mensagens de pesar e solidariedade à família.

