Um avião monomotor despencou do céu e aterrissou em cima de uma casa na manhã deste sábado (30), em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
O piloto, um homem de cerca de 60 anos, morreu no acidente.O impacto destruiu tudo e a identidade ainda não foi revelada.
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Família se salvou
O Corpo de Bombeiros foi chamado às 9h45. Quando chegou, o cenário era de terror. Avião em cima de telhado, ferro retorcido, fumaça e o corpo no local. No momento do acidente não tinha ninguém na casa. Por segundos, por minutos, os moradores escaparam.
A área foi isolada na hora para o trabalho dos bombeiros e da perícia. O corpo foi levado ao IML pela perícia.