30 de maio de 2026
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QUEDA FATAL

Avião cai sobre casa e mata piloto de 60 anos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de bombeiros RJ
O avião ficou totalmente destruído após a queda.
O avião ficou totalmente destruído após a queda.

 Um avião monomotor despencou do céu e aterrissou em cima de uma casa na manhã deste sábado (30), em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

O piloto, um homem de cerca de 60 anos, morreu no acidente.O impacto destruiu tudo e a identidade ainda não foi revelada.

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Família se salvou

O Corpo de Bombeiros foi chamado às 9h45. Quando chegou, o cenário era de terror. Avião em cima de telhado, ferro retorcido, fumaça e o corpo no local. No momento do acidente não tinha ninguém na casa. Por segundos, por minutos, os moradores escaparam.

A área foi isolada na hora para o trabalho dos bombeiros e da perícia. O corpo foi levado ao IML pela perícia.

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