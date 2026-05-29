A Polícia Militar estava rondando a avenida Eurico Gaspar Dutra quando viu o suspeito, que também notou a viatura. Bateu o desespero. Ele virou as costas na hora e correu para dentro de um comércio, achando que ia sumir.

Na noite desta quarta-feira (28), por volta das 21h, o bairro Cecap virou cenário de tensão. Um traficante de apenas 20 anos foi preso e uma farmácia do crime encontrada, em Piracicaba.

Os PMs desembarcaram e foram atrás. O homem tentou se esconde no banheiro. Se trancou lá dentro,mas não deu certo.Os polícias ele para fora deram a geral. O jovem ainda saiu correndo e foi se despindo: tirou a blusa vermelha e jogou no meio da rua. Tentou invadir uma casa, quis pular muros e jogou uma sacola longe, mas terminou em flagrante.

Dentro da sacola for achados pó e fumo, além do dinheiro do tráfico. Ele revelou que tinha mais droga na blusa vermelha jogada durante a fuga.

E não parou aí. O traficante contou que guardava o estoque no quarto, dentro de uma blusa preta no guarda-roupa. A PM foi até a casa. A mãe dele atendeu, autorizou a entrada, acompanhou tudo e ainda entregou os documentos do filho.