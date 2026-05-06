Um novo estudo científico revelou detalhes de como o café pode influenciar diretamente o intestino e o cérebro humano. A pesquisa identificou que compostos presentes na bebida estimulam bactérias benéficas no organismo e também atuam em mecanismos ligados ao humor, à atenção e ao funcionamento cerebral.

Segundo os pesquisadores, o café não age apenas como um estimulante por causa da cafeína. A bebida também interfere no chamado “eixo intestino-cérebro”, sistema de comunicação entre a microbiota intestinal e o cérebro, que influencia desde a digestão até emoções e funções cognitivas.

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