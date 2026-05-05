A Justiça determinou a suspensão, em caráter liminar, da Lei nº 10.435/2025, de Piracicaba, que estabelecia protocolos para a doação de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A medida foi concedida no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e permanece válida até o julgamento definitivo pelo Tribunal.

A legislação municipal tinha como proposta organizar e dar mais segurança às ações de doação de alimentos na cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo era assegurar qualidade, transparência e controle nas iniciativas voltadas à população vulnerável, além de reforçar a atuação do poder público na fiscalização e no apoio à reinclusão social.

O texto definia como público-alvo pessoas em situação de rua, acolhidas em abrigos temporários, em condição de extrema pobreza ou sem acesso adequado à alimentação. A lei também detalhava regras tanto para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) quanto para cidadãos interessados em realizar doações.