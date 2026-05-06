Um ônibus com 30 trabalhadores que saiu de Limeira, na região de Piracicaba, com destino à Hyundai, cravou na traseira de um caminhão canavieiro, na madrugada desta quarta-feira (6), no km 4 da rodovia Ernesto Paterniani, no Anel Viário.

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O impacto foi tão violento que retorceu o ônibus como se fosse papel, ferindo os trabalhadores. Um dos homens ficou preso nas ferragens. A suspeita é que o motorista teria passado mal segundos antes da batida, mas o caso está sendo apurados.