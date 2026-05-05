Durante visita a Piracicaba nesta terça-feira (5), o pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, defendeu a ampliação da autonomia dos municípios e a descentralização do poder como caminhos para o desenvolvimento do país.
Acompanhado do presidente do partido, Gilberto Kassab, Caiado participou de agenda na cidade, onde afirmou que o Brasil precisa rever o modelo de concentração de decisões em Brasília e valorizar as realidades locais. Caiado é médico e ex-governador de Goiás.
Segundo ele, a construção do plano de governo tem passado por visitas a diferentes regiões do país, incluindo o interior de São Paulo e de Minas Gerais, com o objetivo de compreender demandas específicas e formular propostas mais próximas da realidade dos municípios.
Ao falar em Piracicaba, o pré-candidato destacou o potencial da cidade, especialmente no setor agrícola e de bioenergia, e criticou a ausência de políticas estruturantes por parte do governo federal para áreas estratégicas.
Caiado também afirmou que o país precisa superar a polarização política e discutir temas considerados essenciais para o crescimento econômico e social. “Não podemos ficar presos a esse debate que só atrasa o Brasil”, disse.
Na entrevista, ele ressaltou ainda sua trajetória política e os índices de aprovação à frente do governo de Goiás, apontando que sua gestão foi marcada por entregas em áreas como educação, segurança pública e serviços digitais.
O pré-candidato defendeu políticas sociais voltadas à emancipação da população, em vez da manutenção de programas que, segundo ele, perpetuam a dependência do Estado. Ele afirmou que pretende adotar esse modelo em âmbito nacional, caso eleito.
Sobre o cenário institucional, Caiado comentou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que o país precisa de harmonia entre os Poderes.
Kassab, por sua vez, defendeu a pré-candidatura de Ronaldo Caiado. “É um candidato experiente, honesto que em 40 anos de vida pública não teve um único problema”, disse. Além disso, defendeu o voto nos candidatos a deputado locais do PSD.