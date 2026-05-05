Durante visita a Piracicaba nesta terça-feira (5), o pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, defendeu a ampliação da autonomia dos municípios e a descentralização do poder como caminhos para o desenvolvimento do país.

Acompanhado do presidente do partido, Gilberto Kassab, Caiado participou de agenda na cidade, onde afirmou que o Brasil precisa rever o modelo de concentração de decisões em Brasília e valorizar as realidades locais. Caiado é médico e ex-governador de Goiás.

Segundo ele, a construção do plano de governo tem passado por visitas a diferentes regiões do país, incluindo o interior de São Paulo e de Minas Gerais, com o objetivo de compreender demandas específicas e formular propostas mais próximas da realidade dos municípios.