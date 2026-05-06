06 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DIA DAS MÃES

Comércio de Piracicaba amplia horários e prevê aumento das vendas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
O comércio de Piracicaba entra em ritmo acelerado para o Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro.
O comércio de Piracicaba entra em ritmo acelerado para o Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro.

O comércio de Piracicaba entra em ritmo acelerado para o Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro. A expectativa é de crescimento nas vendas e maior circulação de consumidores nos próximos dias, impulsionando diferentes setores da economia local.

Horários especiais

Para atender ao aumento da demanda, lojistas adotaram funcionamento estendido neste fim de semana. Na sexta-feira (8), estabelecimentos do Centro e dos principais corredores comerciais dos bairros devem operar até as 22h.

No sábado (9), véspera da data comemorativa, o atendimento segue até as 18h. Já o Shopping Piracicaba terá expediente das 10h às 22h na sexta e no sábado, enquanto no domingo (Dia das Mães) o horário será das 14h às 20h.

Expectativa de crescimento

Segundo entidades do setor, a projeção é de aumento de aproximadamente 4% nas vendas em Piracicaba, acompanhando a tendência regional.

O faturamento total na região pode ultrapassar R$ 6 milhões, reforçando o peso da data no calendário econômico. O Dia das Mães é considerado o segundo período mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Natal.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Setores mais beneficiados

A movimentação deve impactar diretamente cinco segmentos principais do varejo:

  • Vestuário, calçados e tecidos
  • Móveis e decoração
  • Eletrodomésticos e eletrônicos
  • Farmácias e perfumarias
  • Supermercados

A diversidade de opções e promoções tende a atrair consumidores em busca de presentes, desde itens mais acessíveis até produtos de maior valor agregado.

Tendência de consumo

De acordo com representantes do comércio, o cenário positivo segue o comportamento observado nos últimos anos, com consumidores mais dispostos a gastar em datas comemorativas. A ampliação dos horários também é vista como estratégia para facilitar as compras e aumentar o fluxo nas lojas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários