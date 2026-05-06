O comércio de Piracicaba entra em ritmo acelerado para o Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro. A expectativa é de crescimento nas vendas e maior circulação de consumidores nos próximos dias, impulsionando diferentes setores da economia local.
Horários especiais
Para atender ao aumento da demanda, lojistas adotaram funcionamento estendido neste fim de semana. Na sexta-feira (8), estabelecimentos do Centro e dos principais corredores comerciais dos bairros devem operar até as 22h.
No sábado (9), véspera da data comemorativa, o atendimento segue até as 18h. Já o Shopping Piracicaba terá expediente das 10h às 22h na sexta e no sábado, enquanto no domingo (Dia das Mães) o horário será das 14h às 20h.
Expectativa de crescimento
Segundo entidades do setor, a projeção é de aumento de aproximadamente 4% nas vendas em Piracicaba, acompanhando a tendência regional.
O faturamento total na região pode ultrapassar R$ 6 milhões, reforçando o peso da data no calendário econômico. O Dia das Mães é considerado o segundo período mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Natal.
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Setores mais beneficiados
A movimentação deve impactar diretamente cinco segmentos principais do varejo:
- Vestuário, calçados e tecidos
- Móveis e decoração
- Eletrodomésticos e eletrônicos
- Farmácias e perfumarias
- Supermercados
A diversidade de opções e promoções tende a atrair consumidores em busca de presentes, desde itens mais acessíveis até produtos de maior valor agregado.
Tendência de consumo
De acordo com representantes do comércio, o cenário positivo segue o comportamento observado nos últimos anos, com consumidores mais dispostos a gastar em datas comemorativas. A ampliação dos horários também é vista como estratégia para facilitar as compras e aumentar o fluxo nas lojas.