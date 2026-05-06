O comércio de Piracicaba entra em ritmo acelerado para o Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro. A expectativa é de crescimento nas vendas e maior circulação de consumidores nos próximos dias, impulsionando diferentes setores da economia local.

Horários especiais

Para atender ao aumento da demanda, lojistas adotaram funcionamento estendido neste fim de semana. Na sexta-feira (8), estabelecimentos do Centro e dos principais corredores comerciais dos bairros devem operar até as 22h.

No sábado (9), véspera da data comemorativa, o atendimento segue até as 18h. Já o Shopping Piracicaba terá expediente das 10h às 22h na sexta e no sábado, enquanto no domingo (Dia das Mães) o horário será das 14h às 20h.

Expectativa de crescimento