A Prefeitura realizou, na manhã desta terça-feira (05), a retomada de um prédio público que vinha sendo ocupado de forma irregular no bairro Mário Dedini. A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e mobilizou equipes da área social para atendimento aos ocupantes.
Destino do imóvel
Após a desocupação, a administração municipal informou que o espaço será fechado temporariamente para passar por reformas. A expectativa é que, após as adequações, o prédio seja utilizado pela Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.
Atendimento aos ocupantes
Durante a operação, oito pessoas foram encontradas no local, sendo seis homens e duas mulheres. Todas receberam oferta de acolhimento, alimentação e encaminhamento para programas sociais, incluindo oportunidades na Frente de Trabalho.
Quatro delas aceitaram o suporte e foram encaminhadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), onde passarão por triagem e acompanhamento. Os demais optaram por não aderir ao atendimento oferecido.
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Limpeza e retirada de materiais
Com o imóvel desocupado, equipes realizaram a retirada de objetos e resíduos acumulados. Ao todo, foram necessários dois caminhões para remoção de entulho, além de uma caçamba de materiais considerados inservíveis.
Acompanhamento social
A operação foi acompanhada por profissionais da assistência social, que prestaram orientação individualizada conforme a situação de cada pessoa abordada. O secretário da pasta também esteve presente no local e reforçou a disponibilidade de apoio aos ocupantes.
O prédio, que estava sem uso há anos, fica ao lado do CRAS do bairro, na Avenida Luiz Ralf Benatti, e vinha sendo utilizado de maneira irregular antes da intervenção do poder público.