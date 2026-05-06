A Prefeitura realizou, na manhã desta terça-feira (05), a retomada de um prédio público que vinha sendo ocupado de forma irregular no bairro Mário Dedini. A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e mobilizou equipes da área social para atendimento aos ocupantes.

Destino do imóvel

Após a desocupação, a administração municipal informou que o espaço será fechado temporariamente para passar por reformas. A expectativa é que, após as adequações, o prédio seja utilizado pela Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

Atendimento aos ocupantes

Durante a operação, oito pessoas foram encontradas no local, sendo seis homens e duas mulheres. Todas receberam oferta de acolhimento, alimentação e encaminhamento para programas sociais, incluindo oportunidades na Frente de Trabalho.