Uma pesquisa conduzida por especialistas da Universidade de Harvard aponta que sistemas de inteligência artificial estão alcançando desempenho superior ao de médicos em diagnósticos realizados em ambientes de pronto-socorro. O levantamento indica um avanço significativo no uso da tecnologia em decisões clínicas críticas.
Estudo compara humanos e máquinas
Os resultados foram divulgados na revista científica Science e mostram que modelos de linguagem avançados conseguiram identificar corretamente — ou com grande proximidade — o diagnóstico em 67% dos atendimentos analisados. Já os profissionais de saúde tiveram taxas de acerto entre 50% e 55% nas mesmas condições.
O experimento avaliou 76 casos reais de pacientes atendidos em um hospital de Boston. Tanto os médicos quanto o sistema de IA tiveram acesso às mesmas informações iniciais, como sinais vitais, dados básicos e descrições clínicas registradas na triagem.
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Precisão em situações críticas
Segundo os pesquisadores, a tecnologia demonstrou maior eficiência especialmente em cenários de alta pressão, onde decisões rápidas podem ser determinantes para salvar vidas. O desempenho foi considerado por especialistas independentes como um avanço relevante na capacidade de raciocínio clínico das máquinas.
Os modelos testados fazem parte de uma nova geração de inteligência artificial baseada em grandes volumes de dados e treinamento contínuo, o que permite análises mais rápidas e detalhadas.
Impactos e limites da tecnologia
Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores reforçam que a IA não substitui o papel do médico, mas pode atuar como uma ferramenta de apoio na tomada de decisões. O uso combinado entre profissionais e sistemas inteligentes tende a aumentar a precisão diagnóstica e reduzir erros.
A discussão agora gira em torno da implementação segura dessas tecnologias na rotina hospitalar, além de questões éticas e regulatórias sobre o uso da inteligência artificial na saúde.