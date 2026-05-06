Uma pesquisa conduzida por especialistas da Universidade de Harvard aponta que sistemas de inteligência artificial estão alcançando desempenho superior ao de médicos em diagnósticos realizados em ambientes de pronto-socorro. O levantamento indica um avanço significativo no uso da tecnologia em decisões clínicas críticas.

Estudo compara humanos e máquinas

Os resultados foram divulgados na revista científica Science e mostram que modelos de linguagem avançados conseguiram identificar corretamente — ou com grande proximidade — o diagnóstico em 67% dos atendimentos analisados. Já os profissionais de saúde tiveram taxas de acerto entre 50% e 55% nas mesmas condições.

O experimento avaliou 76 casos reais de pacientes atendidos em um hospital de Boston. Tanto os médicos quanto o sistema de IA tiveram acesso às mesmas informações iniciais, como sinais vitais, dados básicos e descrições clínicas registradas na triagem.