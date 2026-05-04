O amanhecer deste domingo (3) foi marcado por cenas de puro terror em São Pedro, na região de Piracicaba. Uma tentativa de homicídio com vários disparos de arma de fogo transformou a região do bairro Teodoro de Souza Barros em um verdadeiro cenário de guerra.
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Tudo começou por volta das 5h, em um conhecido bar, apontado como ponto de tráfico. Um indivíduo armado apareceu e, sem aviso, abriu fogo contra um homem.
Execução quase consumada
Segundo relatos, o atirador disparou várias vezes. A vítima foi atingida na mão direita e escapou por pouco da morte. Ferida, foi socorrida às pressas para a UPA.
Com a denúncia em mãos, a Polícia Militar montou um cerco. Viaturas se deslocaram para a região em uma operação rápida e tensa.
O atirador foi localizado em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da polícia, tentou fugir em alta velocidade, invadindo área de grama e mata.
A tentativa desesperada acabou em colisão contra a viatura policial e queda violenta..
Mesmo no chão, o homem resistiu. Os policiais precisaram usar força para contê-lo e prender em flagrante.
Arma do crime e provas
Durante a ação, foram apreendidos: um revólver calibre .22 usado no ataque, munições deflagradas e intactas, dinheiro e celular.
Uma testemunha revelou que o criminoso ainda tentou esconder a arma, jogando dentro de um carro antes da fuga. Em meio ao caos, o próprio autor acabou ferido no braço por um disparo acidental. Ele passou por atendimento médico antes de seguir para a delegacia.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Piracicaba, onde a prisão foi ratificada pelo delegado.