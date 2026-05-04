O amanhecer deste domingo (3) foi marcado por cenas de puro terror em São Pedro, na região de Piracicaba. Uma tentativa de homicídio com vários disparos de arma de fogo transformou a região do bairro Teodoro de Souza Barros em um verdadeiro cenário de guerra.

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Tudo começou por volta das 5h, em um conhecido bar, apontado como ponto de tráfico. Um indivíduo armado apareceu e, sem aviso, abriu fogo contra um homem.