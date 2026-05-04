A expectativa em torno da festa de 15 anos de Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, ganhou um novo capítulo: o local escolhido para a comemoração promete ser tão marcante quanto a própria ocasião. O evento será realizado na charmosa Fazenda A Querência, um espaço conhecido por unir natureza, história e elegância em um só cenário. A celebração acontece em uma área estratégica entre Piracicaba e Iracemápolis, reforçando o clima reservado e exclusivo da noite que já movimenta os bastidores. As fotos abaixo estão disponíveis no Instagram @aquerencia.
VEJA MAIS:
- Frio está confirmado em Piracicaba e já tem data para chegar
- Campanha do Agasalho 2026 mobiliza Piracicaba; Veja onde doar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Com mais de 7 décadas de história, a Fazenda A Querência nasceu em 1947 como um refúgio idealizado por João e Maria Dezonne Pacheco Fernandes, que deixaram a rotina intensa da capital paulista em busca de tranquilidade no campo. Diferente de muitas propriedades da época, o local não teve mão de obra escravizada em sua origem, carregando uma trajetória singular desde o início.
Ao longo dos anos, a fazenda se transformou em um espaço fértil e diverso, com produção de cana-de-açúcar, café, criação de animais e cultivo de árvores e flores. Foi nesse ambiente que Maria encontrou inspiração para escrever Sinhá-Moça, obra que atravessou gerações e ganhou adaptações para o cinema e para a televisão, consolidando o local como parte da memória cultural brasileira.
Estrutura de luxo e liberdade criativa
Além da história, o espaço chama atenção pela estrutura completa e versátil. A arquitetura colonial preservada oferece um cenário clássico e atemporal, com salão amplo e áreas externas que podem ser adaptadas para diferentes estilos de evento — inclusive com cobertura para maior conforto dos convidados.
Outro diferencial é a flexibilidade na realização das festas, sem restrições rígidas de horário para montagem ou duração. A fazenda também oferece hospedagem para convidados e liberdade na escolha de fornecedores, o que amplia as possibilidades de personalização.
Com esse conjunto de história, beleza e estrutura, a festa de Maria Sophia promete ser mais do que uma comemoração: um evento pensado para marcar uma nova fase com significado, elegância e uma atmosfera inesquecível.