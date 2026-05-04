04 de maio de 2026
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Fotos: Veja onde será a festa de 15 anos da neta de Leonardo

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A neta de Leonardo escolheu a charmosa Fazenda A Querência para celebrar seus 15 anos com sofisticação e história.
A neta de Leonardo escolheu a charmosa Fazenda A Querência para celebrar seus 15 anos com sofisticação e história.

A expectativa em torno da festa de 15 anos de Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, ganhou um novo capítulo: o local escolhido para a comemoração promete ser tão marcante quanto a própria ocasião. O evento será realizado na charmosa Fazenda A Querência, um espaço conhecido por unir natureza, história e elegância em um só cenário. A celebração acontece em uma área estratégica entre Piracicaba e Iracemápolis, reforçando o clima reservado e exclusivo da noite que já movimenta os bastidores. As fotos abaixo estão disponíveis no Instagram @aquerencia.

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Com mais de 7 décadas de história, a Fazenda A Querência nasceu em 1947 como um refúgio idealizado por João e Maria Dezonne Pacheco Fernandes, que deixaram a rotina intensa da capital paulista em busca de tranquilidade no campo. Diferente de muitas propriedades da época, o local não teve mão de obra escravizada em sua origem, carregando uma trajetória singular desde o início.

Ao longo dos anos, a fazenda se transformou em um espaço fértil e diverso, com produção de cana-de-açúcar, café, criação de animais e cultivo de árvores e flores. Foi nesse ambiente que Maria encontrou inspiração para escrever Sinhá-Moça, obra que atravessou gerações e ganhou adaptações para o cinema e para a televisão, consolidando o local como parte da memória cultural brasileira.

Estrutura de luxo e liberdade criativa

Além da história, o espaço chama atenção pela estrutura completa e versátil. A arquitetura colonial preservada oferece um cenário clássico e atemporal, com salão amplo e áreas externas que podem ser adaptadas para diferentes estilos de evento — inclusive com cobertura para maior conforto dos convidados.

Outro diferencial é a flexibilidade na realização das festas, sem restrições rígidas de horário para montagem ou duração. A fazenda também oferece hospedagem para convidados e liberdade na escolha de fornecedores, o que amplia as possibilidades de personalização.

Com esse conjunto de história, beleza e estrutura, a festa de Maria Sophia promete ser mais do que uma comemoração: um evento pensado para marcar uma nova fase com significado, elegância e uma atmosfera inesquecível.

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