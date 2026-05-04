A expectativa em torno da festa de 15 anos de Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, ganhou um novo capítulo: o local escolhido para a comemoração promete ser tão marcante quanto a própria ocasião. O evento será realizado na charmosa Fazenda A Querência, um espaço conhecido por unir natureza, história e elegância em um só cenário. A celebração acontece em uma área estratégica entre Piracicaba e Iracemápolis, reforçando o clima reservado e exclusivo da noite que já movimenta os bastidores. As fotos abaixo estão disponíveis no Instagram @aquerencia .

Com mais de 7 décadas de história, a Fazenda A Querência nasceu em 1947 como um refúgio idealizado por João e Maria Dezonne Pacheco Fernandes, que deixaram a rotina intensa da capital paulista em busca de tranquilidade no campo. Diferente de muitas propriedades da época, o local não teve mão de obra escravizada em sua origem, carregando uma trajetória singular desde o início.

Ao longo dos anos, a fazenda se transformou em um espaço fértil e diverso, com produção de cana-de-açúcar, café, criação de animais e cultivo de árvores e flores. Foi nesse ambiente que Maria encontrou inspiração para escrever Sinhá-Moça, obra que atravessou gerações e ganhou adaptações para o cinema e para a televisão, consolidando o local como parte da memória cultural brasileira.