04 de maio de 2026
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MISTÉRIO

Entrevista de emprego ou armadilha: Diarista some em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1/JP
Uma saída simples para um entrevista de emprego, virou um drama para a família de uma diarista, em Piracicaba.
Uma saída simples para um entrevista de emprego, virou um drama para a família de uma diarista, em Piracicaba.

  Uma saída comum virou um caso cercado de tensão.Uma diarista de 39 anos, desapareceu sem deixar pistas após sair de casa na manhã do último dia 1º de maio, dizendo que iria a uma entrevista de emprego.

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Segundo o registro feito na Polícia Civil, a mulher deixou a residência, no bairro Costa Rica, por volta das 8h. Antes de sair, avisou o marido que havia conseguido uma oportunidade de trabalho e que seguiria até o local usando um carro por aplicativo.

Mas o que era para ser apenas mais um compromisso virou um pesadelo.

Desde então, ela não voltou para casa, não atende o celular e simplesmente desapareceu. Nenhum contato. Nenhum sinal.

Desesperado, o marido procurou a polícia e revelou que a diarista enfrenta um quadro de depressão — o que aumenta ainda mais a preocupação da família. Ele também contou que não conseguiu identificar as roupas que ela usava no momento, nem detalhes do veículo em que entrou.

O caso já está sendo investigado, mas até agora, o paradeiro da mulher segue desconhecido.

A polícia faz um apelo: qualquer informação pode ser crucial.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181 (Disque Denúncia).

O tempo passa e a angústia só aumenta.

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