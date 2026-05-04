Uma saída comum virou um caso cercado de tensão.Uma diarista de 39 anos, desapareceu sem deixar pistas após sair de casa na manhã do último dia 1º de maio, dizendo que iria a uma entrevista de emprego.

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Segundo o registro feito na Polícia Civil, a mulher deixou a residência, no bairro Costa Rica, por volta das 8h. Antes de sair, avisou o marido que havia conseguido uma oportunidade de trabalho e que seguiria até o local usando um carro por aplicativo.