Um cenário chocante marcou a madrugada desta terça-feira (5) em Piracicaba. Um homem foi encontrado morto, caído em uma calçada da avenida Independência, nas proximidades de um hospital, em uma cena que levantou dúvidas e preocupação.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava desacordada e cercada por uma grande quantidade de sangue quando foi localizada. O impacto da cena chamou a atenção de quem passava pelo local nas primeiras horas do dia.
As informações iniciais indicam que o homem pode ter tentado subir em um poste, mas acabou perdendo o equilíbrio e sofrendo uma queda violenta. Ainda assim, o caso está longe de ser considerado esclarecido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito ainda no local.
A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e agora tenta entender o que realmente aconteceu naquela madrugada