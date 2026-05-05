A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, realizou o fechamento do retorno existente na av. Pompeia, na altura do cruzamento com a rua Veridiana Aparecida Elesbão. O trecho foi isolado com gradis para testes, com o objetivo de aumentar a segurança viária e reduzir riscos de acidentes e colisões no local.

Com a alteração, os motoristas devem utilizar os retornos próximos existentes na própria av. Pompeia ou o acesso em frente ao Condomínio Lazuli. Não será mais permitido o retorno no ponto atualmente fechado. A avenida também recebeu reforço na sinalização viária, com reforço da pintura da sinalização de solo e substituição das placas.

A iniciativa integra as ações contínuas da Prefeitura voltadas à organização do trânsito e à prevenção de acidentes em diferentes regiões da cidade.