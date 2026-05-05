05 de maio de 2026
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ATENÇÃO MOTORISTAS

Trânsito: Prefeitura de Piracicaba fecha retorno na av. Pompeia

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Prefeitura realizou o fechamento do retorno existente na av. Pompéia, na altura do cruzamento com a rua Veridiana Aparecida Elesbão
Prefeitura realizou o fechamento do retorno existente na av. Pompéia, na altura do cruzamento com a rua Veridiana Aparecida Elesbão

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, realizou o fechamento do retorno existente na av. Pompeia, na altura do cruzamento com a rua Veridiana Aparecida Elesbão. O trecho foi isolado com gradis para testes, com o objetivo de aumentar a segurança viária e reduzir riscos de acidentes e colisões no local.

Com a alteração, os motoristas devem utilizar os retornos próximos existentes na própria av. Pompeia ou o acesso em frente ao Condomínio Lazuli. Não será mais permitido o retorno no ponto atualmente fechado. A avenida também recebeu reforço na sinalização viária, com reforço da pintura da sinalização de solo e substituição das placas.

A iniciativa integra as ações contínuas da Prefeitura voltadas à organização do trânsito e à prevenção de acidentes em diferentes regiões da cidade.

VEJA MAIS:

REFORÇO NA SINALIZAÇÃO

Entre os dias 27/04 e 03/05, a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes executou melhorias na sinalização viária em 30 vias de Piracicaba, contemplando 15 avenidas, 14 ruas e um trecho de estrada rural.

Os serviços incluíram pintura de solo com legendas como “Pare”, “Devagar” e “Lombada”, além da implantação e revitalização de faixas de pedestres, eixos de via, zebrados, faixas elevadas, áreas de desaceleração, canalizações e demarcação de vagas.

Também foram instalados dispositivos de redução de velocidade, como lombadas, realizadas substituições de placas de sinalização vertical e aérea, além de ajustes em semáforos.

Segundo a secretaria, os serviços são contínuos e têm como foco melhorar a fluidez do tráfego, organizar a circulação de veículos e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

Endereços atendidos entre 27/04 a 03/05:

AVENIDAS

31 de Março

9 de Julho

Armando de Salles Oliveira

Branca Azevedo

Cezira Geovanoni Moretti

Manoel Conceição

Cristóvão Colombo

Dr. Antônio Mendes de Barros Filho

Francisco Miotto

Luis Pereira Leite

Marcos Pellegrino

Olegário Mariano

Padre Fernando Guarda

Pompeia

Torquato da Silva Leitão

RUAS

Angelina Stella

Dos Mandis

Fernando Lopes

Frei Estevão

Humberto Consentino Filho

Jacob Bergamin

João Marcos Ometto

João Paulino Almeida

José Henrique Maiolio

José Lopes

José Nardo

Mauro Luiz Coimbra

Rifaina

Samuel Neves

ESTRADA

Santa Isabel

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