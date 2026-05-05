A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, realizou o fechamento do retorno existente na av. Pompeia, na altura do cruzamento com a rua Veridiana Aparecida Elesbão. O trecho foi isolado com gradis para testes, com o objetivo de aumentar a segurança viária e reduzir riscos de acidentes e colisões no local.
Com a alteração, os motoristas devem utilizar os retornos próximos existentes na própria av. Pompeia ou o acesso em frente ao Condomínio Lazuli. Não será mais permitido o retorno no ponto atualmente fechado. A avenida também recebeu reforço na sinalização viária, com reforço da pintura da sinalização de solo e substituição das placas.
A iniciativa integra as ações contínuas da Prefeitura voltadas à organização do trânsito e à prevenção de acidentes em diferentes regiões da cidade.
VEJA MAIS:
- Brasil tem 82,8 milhões de endividados; maioria cartão de crédito
- Piracicaba pode registrar 10°C com chegada de frente fria; VEJA
REFORÇO NA SINALIZAÇÃO
Entre os dias 27/04 e 03/05, a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes executou melhorias na sinalização viária em 30 vias de Piracicaba, contemplando 15 avenidas, 14 ruas e um trecho de estrada rural.
Os serviços incluíram pintura de solo com legendas como “Pare”, “Devagar” e “Lombada”, além da implantação e revitalização de faixas de pedestres, eixos de via, zebrados, faixas elevadas, áreas de desaceleração, canalizações e demarcação de vagas.
Também foram instalados dispositivos de redução de velocidade, como lombadas, realizadas substituições de placas de sinalização vertical e aérea, além de ajustes em semáforos.
Segundo a secretaria, os serviços são contínuos e têm como foco melhorar a fluidez do tráfego, organizar a circulação de veículos e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.
Endereços atendidos entre 27/04 a 03/05:
AVENIDAS
31 de Março
9 de Julho
Armando de Salles Oliveira
Branca Azevedo
Cezira Geovanoni Moretti
Manoel Conceição
Cristóvão Colombo
Dr. Antônio Mendes de Barros Filho
Francisco Miotto
Luis Pereira Leite
Marcos Pellegrino
Olegário Mariano
Padre Fernando Guarda
Pompeia
Torquato da Silva Leitão
RUAS
Angelina Stella
Dos Mandis
Fernando Lopes
Frei Estevão
Humberto Consentino Filho
Jacob Bergamin
João Marcos Ometto
João Paulino Almeida
José Henrique Maiolio
José Lopes
José Nardo
Mauro Luiz Coimbra
Rifaina
Samuel Neves
ESTRADA
Santa Isabel