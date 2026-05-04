O uso das chamadas canetas emagrecedoras tem se popularizado como solução rápida para perda de peso, mas especialistas alertam para um impacto pouco discutido: as mudanças na pele. Com o emagrecimento acelerado, o corpo perde volume em ritmo que nem sempre permite adaptação adequada dos tecidos, resultando em flacidez e perda de firmeza.

Esse efeito é percebido principalmente em áreas como abdômen, braços, coxas e rosto. A redução brusca da gordura compromete a sustentação natural da pele, deixando um aspecto mais “vazio” e, em alguns casos, associado ao envelhecimento precoce.

Por que a pele não acompanha o emagrecimento

A estrutura da pele depende diretamente de componentes como o colágeno, responsável por garantir elasticidade e firmeza. Quando a perda de gordura ocorre de forma rápida, as fibras não conseguem se reorganizar na mesma velocidade, dificultando a retração do tecido.