O uso das chamadas canetas emagrecedoras tem se popularizado como solução rápida para perda de peso, mas especialistas alertam para um impacto pouco discutido: as mudanças na pele. Com o emagrecimento acelerado, o corpo perde volume em ritmo que nem sempre permite adaptação adequada dos tecidos, resultando em flacidez e perda de firmeza.
Esse efeito é percebido principalmente em áreas como abdômen, braços, coxas e rosto. A redução brusca da gordura compromete a sustentação natural da pele, deixando um aspecto mais “vazio” e, em alguns casos, associado ao envelhecimento precoce.
Por que a pele não acompanha o emagrecimento
A estrutura da pele depende diretamente de componentes como o colágeno, responsável por garantir elasticidade e firmeza. Quando a perda de gordura ocorre de forma rápida, as fibras não conseguem se reorganizar na mesma velocidade, dificultando a retração do tecido.
Além disso, a gordura corporal exerce papel importante além do armazenamento de energia: ela também contribui para a sustentação da pele. Sem essa base, o tecido tende a perder suporte, agravando a flacidez.
Outro fator relevante é o limite biológico da pele. Em processos acelerados de emagrecimento, esse limite pode ser ultrapassado, reduzindo a capacidade de recuperação natural do tecido.
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Rosto é o mais afetado
As alterações tornam-se ainda mais evidentes no rosto. A perda de gordura facial pode modificar o contorno e acentuar marcas, criando um visual mais envelhecido. Esse efeito tem chamado atenção por impactar diretamente a aparência, mesmo em pessoas mais jovens.
Como tratar a flacidez após emagrecimento
Diante desse cenário, especialistas apontam que os tratamentos atuais focam na estrutura da pele, e não apenas na reposição de volume. A proposta é estimular a produção de colágeno e reorganizar o tecido de dentro para fora.
Protocolos modernos utilizam técnicas combinadas para melhorar a qualidade da pele, buscando resultados mais naturais e duradouros. A abordagem também leva em conta fatores individuais, como idade, genética e velocidade da perda de peso.
O erro mais comum
Um dos principais equívocos é acreditar que o emagrecimento resolve todas as questões estéticas. Na prática, a rápida redução de gordura pode trazer novos desafios, especialmente relacionados à pele.
A recomendação é que o processo de perda de peso seja acompanhado por profissionais, com estratégias que considerem não apenas o peso na balança, mas também a adaptação do corpo como um todo.