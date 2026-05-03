Cansado de ver carrinhos de compras “desaparecendo” misteriosamente, um supermercado de Piracicaba resolveu agir — mas com bom humor. O alvo da vez? O clássico carrinho de metal que insiste em sumir ou ser abandonado pelo estacionamento.

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O Supermercado Delta entrou na brincadeira e publicou nas redes sociais um cartaz no estilo Velho Oeste com a palavra “PROCURADO”, estampando a foto de um carrinho “foragido”. O motivo: sucessivos “sumiços” e abandonos que vêm atrapalhando a rotina de clientes e funcionários.