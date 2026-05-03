03 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

'Procurado': Carrinhos somem e supermercado faz apelo humorado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes Sociais/Delta
A postagem chamou a atenção de clientes e populares.
A postagem chamou a atenção de clientes e populares.

 Cansado de ver carrinhos de compras “desaparecendo” misteriosamente, um supermercado de Piracicaba resolveu agir — mas com bom humor. O alvo da vez? O clássico carrinho de metal que insiste em sumir ou ser abandonado pelo estacionamento.

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O Supermercado Delta entrou na brincadeira e publicou nas redes sociais um cartaz no estilo Velho Oeste com a palavra “PROCURADO”, estampando a foto de um carrinho “foragido”. O motivo: sucessivos “sumiços” e abandonos que vêm atrapalhando a rotina de clientes e funcionários.

A internet, claro, correspondeu e entrou na brincadeira. Por trás do bom humor, o problema é real. Muitos clientes ainda têm o hábito de largar o carrinho em qualquer vaga do estacionamento, obrigando funcionários a fazer verdadeiras “operações de resgate” logo cedo. Sem falar no risco: carrinhos soltos podem bater em carros estacionados e garantir aquela temida “raladinha” na porta do vizinho.

Enquanto isso, os empacotadores seguem na missão diária de capturar os “fugitivos” antes mesmo do café da manhã. E também  tem vários casos de subtração proposital dos carrinhos de compras vazios, que são vistos nas ruas, sem adesivo do estabelecimento

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