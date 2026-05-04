De acordo com a previsão, a passagem do sistema entre os dias 8 e 9 de maio pode provocar chuva em diferentes regiões do estado. Há possibilidade de pancadas em alguns momentos, principalmente durante a mudança de tempo.

Uma frente fria deve atingir o estado de São Paulo nos próximos dias e provocar queda nas temperaturas em Piracicaba. A mudança no tempo está prevista para ocorrer ao longo desta semana, com efeitos mais evidentes a partir da quinta-feira (8).

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar deve avançar sobre o estado e provocar queda nas temperaturas. Em Piracicaba, os termômetros devem registrar valores mais baixos, principalmente nas primeiras horas do dia e durante a noite.

Com o avanço do ar frio, o tempo tende a ficar mais estável, com redução das chuvas e presença de céu aberto em vários períodos. Mesmo assim, as temperaturas devem permanecer mais baixas ao longo dos dias seguintes.

Em áreas mais elevadas do estado, como na Serra da Mantiqueira, há possibilidade de formação de geada devido às condições de frio.