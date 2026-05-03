A confirmação da identidade trouxe ainda mais comoção ao caso, que ocorreu no km 155, sentido Piracicaba.

A vítima fatal da sequência de acidentes registrada na tarde deste sábado (2), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), foi identificada como João José da Cunha, de 64 anos.

Segundo informações apuradas, João José estava em um dos veículos atingidos durante as colisões provocadas por uma caminhonete desgovernada.

O acidente começou quando uma Chevrolet Montana branca, em alta velocidade e com o motorista apresentando sinais de embriaguez, bateu na traseira de um carro. Na sequência, o condutor ainda atingiu outro veículo, causando um forte impacto que terminou em capotamento.

Equipes de resgate encontraram a vítima em estado grave. Bombeiros e socorristas do SAMU tentaram reanimá-lo no local. Ele foi levado com urgência para a UPA do Piracicamirim, mas não resistiu aos ferimentos.