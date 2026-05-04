O novo Desenrola Brasil entra em vigor nesta terça-feira (5) com a promessa de aliviar o endividamento das famílias. A iniciativa do governo federal prevê descontos que podem chegar a 90% nas dívidas, com média estimada em 65%, além de condições facilitadas de pagamento.

Voltado a pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105), o programa terá duração inicial de 90 dias e surge em meio ao alto nível de inadimplência no país. O anúncio foi feito em Brasília, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Como funciona o novo desenrola

As regras estabelecidas para renegociação buscam ampliar o acesso ao crédito e permitir que consumidores regularizem sua situação financeira. Entre os principais pontos: