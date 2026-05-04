O novo Desenrola Brasil entra em vigor nesta terça-feira (5) com a promessa de aliviar o endividamento das famílias. A iniciativa do governo federal prevê descontos que podem chegar a 90% nas dívidas, com média estimada em 65%, além de condições facilitadas de pagamento.
Voltado a pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105), o programa terá duração inicial de 90 dias e surge em meio ao alto nível de inadimplência no país. O anúncio foi feito em Brasília, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Como funciona o novo desenrola
As regras estabelecidas para renegociação buscam ampliar o acesso ao crédito e permitir que consumidores regularizem sua situação financeira. Entre os principais pontos:
Prazo de até 48 meses para quitar a dívida
- Juros limitados a 1,99% ao mês
- Descontos variando entre 30% e 90%
- Limite de até R$ 15 mil por pessoa em cada instituição
- Primeira parcela com prazo de até 35 dias
- Garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO)
Além disso, o programa prevê a retirada automática da negativação para dívidas de até R$ 100, o que pode beneficiar milhões de brasileiros.
VEJA MAIS:
- Frio está confirmado em Piracicaba e já tem data para chegar
- Identificado homem que morreu em acidente na SP-304 em Piracicaba
- 'Procurado': Carrinhos somem e supermercado faz apelo humorado
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Recursos e impacto econômico
Para viabilizar as renegociações, o governo contará com o FGO e também com valores esquecidos no sistema financeiro, disponíveis no Sistema de Valores a Receber (SVR). A expectativa é mobilizar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões.
Outro ponto importante é o uso do FGTS, que terá regras mais rígidas nesta fase. Os valores poderão ser utilizados exclusivamente para a quitação total das dívidas, sem possibilidade de saque parcial.
Cenário de endividamento preocupa
O lançamento do programa ocorre em um momento de forte pressão sobre o orçamento das famílias. Dados do Banco Central indicam que grande parte da renda dos brasileiros segue comprometida com dívidas, especialmente em modalidades com juros elevados, como cartão de crédito e cheque especial.
A inadimplência elevada também impacta diretamente o consumo e a recuperação econômica, tornando iniciativas como o Desenrola estratégicas para estimular o mercado.
Quem pode participar
Podem aderir ao programa brasileiros com renda de até R$ 8.105 mensais e dívidas em atraso. A orientação é buscar os canais oficiais dos bancos para iniciar a renegociação e evitar golpes.
Com condições mais flexíveis e descontos expressivos, o Desenrola tenta se consolidar como uma das principais medidas para reequilibrar as finanças pessoais no país — mas especialistas alertam que o sucesso dependerá do uso consciente do crédito após a renegociação.