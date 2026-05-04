As imagens registradas após o incêndio revelam o cenário de destruição deixado pelo fogo em uma unidade escolar de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O que antes era um espaço de ensino agora aparece com estrutura comprometida, telhado colapsado e áreas completamente danificadas pelas chamas.

O incêndio ocorreu na tarde de sexta-feira (1º) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido, já que o local estava vazio no momento.