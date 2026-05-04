04 de maio de 2026
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DESTRUIÇÃO

Imagens: fogo destrói escola e suspende aulas de 320 alunos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagens por Diego Medeiros
A Secretaria de Educação iniciou estudos para remanejar os estudantes para outras unidades da rede municipal.
A Secretaria de Educação iniciou estudos para remanejar os estudantes para outras unidades da rede municipal.

As imagens registradas após o incêndio revelam o cenário de destruição deixado pelo fogo em uma unidade escolar de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O que antes era um espaço de ensino agora aparece com estrutura comprometida, telhado colapsado e áreas completamente danificadas pelas chamas.

O incêndio ocorreu na tarde de sexta-feira (1º) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido, já que o local estava vazio no momento.

Cenário de destruição chama atenção

As fotos feitas após o controle do incêndio mostram a parte frontal da escola praticamente destruída. O telhado cedeu com a intensidade do fogo, deixando vigas expostas e marcas de fuligem por toda a estrutura.

Em alguns pontos, é possível ver áreas completamente carbonizadas, enquanto outras ficaram parcialmente preservadas, como parte das salas localizadas nos fundos do prédio.

Aulas suspensas e alunos afetados

A escola atende cerca de 320 alunos, com idades entre 5 e 11 anos. Com os danos causados pelo incêndio, as atividades foram interrompidas e a Secretaria de Educação já iniciou o planejamento para realocar os estudantes.

A medida busca garantir a continuidade do ensino enquanto o prédio passa por avaliação técnica.

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Mobilização e reconstrução

O combate às chamas exigiu apoio de equipes de cidades vizinhas, devido à intensidade do incêndio. Após o ocorrido, autoridades retornaram ao local para avaliar os prejuízos.

A administração municipal informou que pretende reconstruir o espaço, destacando a importância histórica da unidade escolar para a cidade.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Enquanto isso, equipes seguem monitorando a área para garantir segurança e evitar novos riscos.

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