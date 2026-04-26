“Se não fossem elas, não sei o que seria de mim.” A frase, carregada de emoção, resume o impacto de um serviço que tem transformado a rotina de famílias em Piracicaba.
O Serviço de Atenção Domiciliar, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, leva atendimento médico diretamente às residências e, junto com ele, oferece acolhimento, orientação e apoio contínuo a pacientes e cuidadores.
Em meio a diagnósticos delicados e momentos de incerteza, o atendimento domiciliar surge como um suporte essencial. Integrado ao programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, o serviço tem como proposta reduzir internações prolongadas e garantir tratamento com mais conforto, dentro do ambiente familiar.
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Atendimento que vai além da saúde
A presença das equipes multiprofissionais muda não apenas a condição clínica dos pacientes, mas também a dinâmica das famílias. Foi o que aconteceu com uma idosa de 83 anos que, após uma internação, retornou para casa necessitando de cuidados constantes. Sem saber como lidar com a nova realidade, a família encontrou no atendimento domiciliar a orientação necessária para reorganizar a rotina.
Em poucos dias, profissionais passaram a acompanhar o caso, trazendo segurança e tranquilidade. Situações como essa se repetem em diferentes bairros, onde o serviço atua como ponte entre o tratamento técnico e o cuidado humanizado.
Equipes completas e cuidado personalizado
O atendimento envolve uma estrutura ampla, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, além de profissionais como psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Cada caso é avaliado de forma individual, com visitas regulares que podem ser intensificadas conforme a necessidade clínica.
Entre os pacientes atendidos estão pessoas em recuperação pós-cirúrgica, vítimas de AVC, usuários de ventilação mecânica e pacientes que necessitam de medicação contínua ou curativos complexos.
O cuidado também se estende a quem está ao lado do paciente. Familiares recebem suporte emocional e orientação prática, incluindo acompanhamento psicológico e terapias complementares.
Apoio que transforma rotinas
Para quem vive o dia a dia do cuidado, o impacto é profundo. Responsável por dois familiares adultos, uma moradora descreve o atendimento como essencial não apenas para os pacientes, mas para sua própria saúde emocional.
Ela relata que, além da assistência clínica, o acompanhamento psicológico tem sido fundamental para enfrentar os desafios da rotina. O vínculo criado com a equipe ao longo do tempo reforça a sensação de amparo e confiança.
Serviço em expansão
Com três décadas de atuação, o Serviço de Atenção Domiciliar chega a 2026 com cerca de 7.200 pacientes atendidos ao longo de sua história. Atualmente, conta com quatro equipes principais e uma de apoio, com funcionamento diário, das 7h às 19h.
A estrutura deve crescer nos próximos meses, com a inclusão de equipes voltadas ao atendimento pediátrico e aos cuidados paliativos, acompanhando o aumento da demanda e o envelhecimento da população.
O acesso ao serviço segue critérios técnicos definidos pelo Ministério da Saúde, garantindo prioridade a casos mais complexos. Além disso, o atendimento é integrado a outros órgãos e instituições, ampliando a rede de suporte social.
Um cuidado que vai além da técnica
Mais do que protocolos e visitas programadas, o que se constrói no cotidiano do atendimento domiciliar é uma relação de confiança. A presença constante, a escuta e o suporte fazem diferença em rotinas muitas vezes marcadas pelo desgaste físico e emocional.
Para quem depende desse cuidado, a definição é simples e direta: sem ele, o caminho seria muito mais difícil. E é justamente nessa simplicidade que está a força de um serviço que transforma vidas silenciosamente, todos os dias.