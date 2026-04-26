“Se não fossem elas, não sei o que seria de mim.” A frase, carregada de emoção, resume o impacto de um serviço que tem transformado a rotina de famílias em Piracicaba.

O Serviço de Atenção Domiciliar, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, leva atendimento médico diretamente às residências e, junto com ele, oferece acolhimento, orientação e apoio contínuo a pacientes e cuidadores.

Em meio a diagnósticos delicados e momentos de incerteza, o atendimento domiciliar surge como um suporte essencial. Integrado ao programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, o serviço tem como proposta reduzir internações prolongadas e garantir tratamento com mais conforto, dentro do ambiente familiar.