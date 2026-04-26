O município de Piracicaba criou a sua própria tabela SUS, numa ação para ampliar o atendimento e reduzir as filas de exames e cirurgias. A iniciativa eleva o número de procedimentos, garante recursos e aumenta os serviços oferecidos pelos dois hospitais da cidade que atendem pelo Sistema Único de Saúde: a Santa Casa e o Hospital dos Fornecedores de Cana.

Com a Tabela SUS Piracicabana, a Santa Casa e o Fornecedores de Cana passam a oferecer mais de 450 tipos de procedimentos, exames e cirurgias. “O objetivo é garantir atendimento de qualidade, com redução das filas e remuneração justa pelos serviços”, disse o prefeito Helinho Zanatta.

A Tabela SUS Piracicabana é fruto de uma negociação de mais de um ano, liderada pelo então secretário de Saúde, doutor Sérgio Pacheco, que também é vice-prefeito. O trabalho foi executado pelos técnicos da Prefeitura, em parceria com os representantes da Santa Casa e dos Fornecedores de Cana, com uma consultoria externa da Fipe-USP. A antiga forma de complementação municipal para os hospitais, que não previa um incentivo individualizado dos procedimentos, estava sendo questionada pelo Tribunal de Contas do Estado e precisava mudar.