Piracicaba será uma das bases da expansão da Higer Bus no Brasil, com a instalação de um Centro Técnico prevista para setembro de 2026. O espaço terá 8 mil m², sendo 4 mil m² de área construída, e será voltado à nacionalização de componentes, capacitação técnica especializada e operação de um armazém central de peças, que funcionará como hub logístico de reposição.
A iniciativa integra o plano de consolidação da empresa no país, que inclui ainda a inauguração de uma sede comercial em São Paulo, em maio de 2026, responsável pela coordenação das operações no Brasil e na América Latina. A chegada da marca reforça a importância estratégica do mercado brasileiro no cenário global de mobilidade e busca ampliar padrões de governança, qualidade e eficiência operacional, além de estreitar o relacionamento com clientes, parceiros e futuros concessionários.
Fundada em 1998, a Higer Bus Company Limited é uma das fabricantes de ônibus que mais crescem na China, com presença em mais de 150 países e regiões. A empresa acumula vendas anuais superiores a 10 bilhões de yuans, possui ativos estimados em 8,2 bilhões de yuans e conta com mais de 4 mil colaboradores, sendo mais de 1.100 profissionais técnicos. Sua capacidade produtiva chega a 20 mil ônibus e chassis por ano, abrangendo modelos urbanos, rodoviários e de transporte corporativo, distribuídos em dezenas de séries e centenas de configurações.
A companhia também mantém uma estrutura robusta de pesquisa e desenvolvimento, com centros tecnológicos dedicados à inovação em mobilidade, incluindo iniciativas voltadas a veículos de nova energia. Entre os diferenciais, está o desenvolvimento de sistemas inteligentes de gestão e operação de frotas, ampliando sua atuação para além da fabricação e posicionando-se como fornecedora de soluções completas para o setor.
Segundo a empresa, a presença local permitirá adaptar tecnologias globais às demandas do mercado brasileiro, avançando na chamada “tropicalização” do portfólio e garantindo maior aderência às exigências operacionais, regulatórias e ambientais do país. A proposta é oferecer uma linha completa de veículos — urbanos, rodoviários, vans e caminhões — com tecnologias elétricas e a hidrogênio, além de preparar a base para futura produção no Brasil. A estratégia também prevê resposta mais ágil às necessidades dos clientes e fortalecimento da presença da marca na América Latina.