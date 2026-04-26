Piracicaba será uma das bases da expansão da Higer Bus no Brasil, com a instalação de um Centro Técnico prevista para setembro de 2026. O espaço terá 8 mil m², sendo 4 mil m² de área construída, e será voltado à nacionalização de componentes, capacitação técnica especializada e operação de um armazém central de peças, que funcionará como hub logístico de reposição.

A iniciativa integra o plano de consolidação da empresa no país, que inclui ainda a inauguração de uma sede comercial em São Paulo, em maio de 2026, responsável pela coordenação das operações no Brasil e na América Latina. A chegada da marca reforça a importância estratégica do mercado brasileiro no cenário global de mobilidade e busca ampliar padrões de governança, qualidade e eficiência operacional, além de estreitar o relacionamento com clientes, parceiros e futuros concessionários.

Fundada em 1998, a Higer Bus Company Limited é uma das fabricantes de ônibus que mais crescem na China, com presença em mais de 150 países e regiões. A empresa acumula vendas anuais superiores a 10 bilhões de yuans, possui ativos estimados em 8,2 bilhões de yuans e conta com mais de 4 mil colaboradores, sendo mais de 1.100 profissionais técnicos. Sua capacidade produtiva chega a 20 mil ônibus e chassis por ano, abrangendo modelos urbanos, rodoviários e de transporte corporativo, distribuídos em dezenas de séries e centenas de configurações.