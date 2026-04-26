Tire a blusa dia armário — e não é exagero. Uma massa de ar polar está avançando pelo Brasil e promete provocar a virada no clima nesta semana. De acordo a previsão, o fenômeno começa a agir já na noite de hoje (26), pelo Rio Grande do Sul, e ganha força entre segunda (27) e terça-feira (28), quando o frio atinge seu pico.

Segundo a Climatempo, a terça-feira (28) tem tudo para ser um dia bem frio, com grande imoacro no sul do país.

Nas áreas mais geladas, os termômetros podem despencar, com cenário típico de inverno, mesmo ainda em pleno outono.

A região metropolitana de Piracicaba vai sentir, mas o frio vai castigar mais as regiões de campos de clima da serra (RS), o panalto sul catarinense, as fronteiras com o Uruguai e áreas de planalto. As regiões centrais, os vales gaúchos e a grande Porto Alegre também devem sentir a queda radical na temperatura.