26 de abril de 2026
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GELADO

Frio chegando: Massa polar deve mudar o tempo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudinho Coradini/JP
O clima deve começar a mudar na madrugada de hoje (26).
O clima deve começar a mudar na madrugada de hoje (26).

  Tire a blusa dia armário — e não é exagero. Uma massa de ar polar está avançando pelo Brasil e promete provocar a virada no clima nesta semana. De acordo a previsão, o fenômeno começa a agir já na noite de hoje (26), pelo Rio Grande do Sul, e ganha força entre segunda (27) e terça-feira (28), quando o frio atinge seu pico.

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Sai o calor abafado, entra o frio.

Segundo a Climatempo, a terça-feira (28) tem tudo para ser um dia bem frio, com grande imoacro no sul do país.

Nas áreas mais geladas, os termômetros podem despencar, com cenário típico de inverno, mesmo ainda em pleno outono.

A região metropolitana de Piracicaba vai sentir, mas o frio vai castigar mais as regiões de campos de clima da serra (RS), o panalto sul catarinense, as fronteiras com o Uruguai e áreas de planalto. As regiões centrais, os vales gaúchos e a grande Porto Alegre também devem sentir a queda radical na temperatura.

Essa entrada de ar polar marca uma mudança importante no padrão do tempo no Brasil. O outono começa a mostrar sua cara de verdade — com mais frentes frias, variações bruscas e frio ganhando espaço nas próximas semanas.

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