A comemoração dos 45 anos da Brahma Kumaris em Piracicaba acontece no dia 30 de abril, às 18h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos.

Um movimento espiritual global

A Brahma Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. Fundada na Índia, em 1936, está presente em mais de 120 países, com cerca de 8.500 unidades, atuando como uma organização não governamental com impacto em diversos setores da sociedade.

Seu propósito é incentivar a mudança de uma visão material para uma consciência espiritual, promovendo paz interior, dignidade e valores humanos universais.

Atividades e impacto na sociedade