A comemoração dos 45 anos da Brahma Kumaris em Piracicaba acontece no dia 30 de abril, às 18h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos.
Um movimento espiritual global
A Brahma Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. Fundada na Índia, em 1936, está presente em mais de 120 países, com cerca de 8.500 unidades, atuando como uma organização não governamental com impacto em diversos setores da sociedade.
Seu propósito é incentivar a mudança de uma visão material para uma consciência espiritual, promovendo paz interior, dignidade e valores humanos universais.
Atividades e impacto na sociedade
Todas as atividades são realizadas por voluntários, com foco em resgatar valores essenciais. A instituição oferece cursos como Meditação Raja Yoga e o programa Equilíbrio na Vida, além de desenvolver ações nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, organizações e mídia.
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História em Piracicaba
Presente na cidade desde 1º de maio de 1981, a unidade local foi fundada por Ida Meirelles. Ao longo de 45 anos, entre 8 e 10 mil pessoas já foram beneficiadas pelos ensinamentos, relatando melhorias como paz interior, equilíbrio emocional, harmonia nos relacionamentos e mais qualidade de vida.
Programação especial do evento
A celebração contará com atrações culturais e espirituais, incluindo:
- Orquestra Piracicabana de Viola Caipira
- Dança clássica indiana Odissi com Adriana Zamarim
- Palestra com Ken O'Donnell
- Expressão teatral com Rodrigo Polla
- Apresentação de sitar com Junior Patreze
Serviço
Local: Teatro Municipal Erotides de Campos
Endereço: Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Parque do Engenho Central, Piracicaba
Entrada gratuita
Mais informações: Instagram e Facebook @brahmakumarispiracicaba | (19) 3411-5680
Sede: Rua João de Oliveira Algodoal, 84 – Jardim Elite, Piracicaba (SP)