O clima da 41ª Festa das Nações já toma conta do Shopping Piracicaba, que abriga o espaço oficial do evento com atrações, serviços e a presença das entidades participantes. Foi nesse cenário que a reportagem do JP acompanhou um dos dias de programação, com a presença da Escola de Mães representando a Barraca Suíça.

Localizado na Avenida Limeira, 722, o Shopping Piracicaba recebe até o dia 10 de maio o ponto oficial da festa, instalado no corredor entre Arezzo e Madero. O espaço funciona diariamente das 12h às 20h e reúne experiências que antecipam o que o público encontrará no evento.

JP acompanha programação no shopping