O clima da 41ª Festa das Nações já toma conta do Shopping Piracicaba, que abriga o espaço oficial do evento com atrações, serviços e a presença das entidades participantes. Foi nesse cenário que a reportagem do JP acompanhou um dos dias de programação, com a presença da Escola de Mães representando a Barraca Suíça.
Localizado na Avenida Limeira, 722, o Shopping Piracicaba recebe até o dia 10 de maio o ponto oficial da festa, instalado no corredor entre Arezzo e Madero. O espaço funciona diariamente das 12h às 20h e reúne experiências que antecipam o que o público encontrará no evento.
JP acompanha programação no shopping
Durante a visita, a Barraca Suíça chamou a atenção dos visitantes ao apresentar não apenas sua proposta gastronômica, mas também o trabalho social desenvolvido pela Escola de Mães.
A instituição atua no acolhimento de gestantes, oferecendo acompanhamento pré-natal, entrega de enxovais e suporte após o nascimento dos bebês. O atendimento segue com acompanhamento pediátrico e apoio às famílias, incluindo distribuição de leite em pó e orientações socioeconômicas.
“A gente acompanha desde o pré-natal até depois do nascimento, oferecendo suporte para essas mães e seus bebês nos primeiros meses de vida”, afirmou Silvana Henriques, financeira da entidade.
“Esse espaço foi montado para que todas as barracas da Festa das Nações possam divulgar seu propósito e também um pouco da sua história. Estamos aqui para mostrar nosso trabalho e convidar a população a participar”, destacou Renata Angeli, vice-presidente da Escola de Mães.
VEJA MAIS
- Festa das Nações terá roda gigante; VEJA outras atrações
- Orquestra Paulistana de Viola Caipira abre a Festa das Nações
- OEP e OCP levam diversidade musical à Festa das Nações
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Parceria com o Lions fortalece ações
A atuação da entidade conta com o apoio do Lions Clube Piracicaba Leste, um clube de serviço ligado a uma organização internacional presente em diversos países e voltado a ações humanitárias. Em Piracicaba, o grupo desenvolve campanhas solidárias, projetos sociais e iniciativas voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Parceiro da Escola de Mães desde 1994, o Lions contribui diretamente para a manutenção e ampliação dos atendimentos oferecidos, fortalecendo o impacto social da instituição na cidade.
Gastronomia típica é um dos atrativos
Além do impacto social, a Barraca Suíça promete ser um dos destaques da Festa das Nações com pratos tradicionais. Entre eles estão estinco de cordeiro e filé mignon com risoto de queijos, além de massas típicas e fondue.
Uma das novidades deste ano é a batata rösti, especialidade suíça que será servida na parte externa da barraca.
Festa acontece em maio no Engenho Central
A 41ª Festa das Nações será realizada entre os dias 13 e 17 de maio, no Engenho Central. Considerado um dos maiores eventos solidários do interior paulista, o festival reúne gastronomia, cultura e ações beneficentes.
Durante os cinco dias, cada barraca representa um país diferente, levando ao público pratos típicos e experiências culturais, além de arrecadar recursos para entidades sociais da cidade.
Serviço
- Loja Oficial da Festa das Nações no Shopping Piracicaba
- Até 10 de maio
- Onde: Shopping Piracicaba – Corredor Arezzo/Madero
- Horário: 12 às 20 horas
O que:
- Ingressos de entrada antecipados para os 5 dias de festa
- Passaportes para a Roda Gigante, Planetário e Túnel Estrelar
- Venda da rifa União Solidária (parceria Sicredi)
- Cadastro de voluntários
- Inscrições para a 1ª Corrida Solidária das Nações
Mais detalhes: @festadasnacoesdepiracicaba