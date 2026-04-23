A entrega da Escola Municipal Professor Humberto de Campos, no bairro Jardim Nova Iguaçu, marca a ampliação da rede pública de ensino em Piracicaba e promete aliviar a demanda por vagas na região. A unidade já está em funcionamento desde março e agora foi oficialmente inaugurada pela Prefeitura.

Com investimento de R$ 6,8 milhões, o novo espaço tem capacidade para atender até 640 alunos no ensino parcial, reforçando a estratégia de expansão da educação municipal.

Obra retomada após paralisação

O projeto enfrentou interrupções no início de 2025, após a identificação de irregularidades durante a execução. A construção foi retomada em março pela atual gestão e finalizada com ajustes estruturais para atender às exigências técnicas.