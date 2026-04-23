A entrega da Escola Municipal Professor Humberto de Campos, no bairro Jardim Nova Iguaçu, marca a ampliação da rede pública de ensino em Piracicaba e promete aliviar a demanda por vagas na região. A unidade já está em funcionamento desde março e agora foi oficialmente inaugurada pela Prefeitura.
Com investimento de R$ 6,8 milhões, o novo espaço tem capacidade para atender até 640 alunos no ensino parcial, reforçando a estratégia de expansão da educação municipal.
Obra retomada após paralisação
O projeto enfrentou interrupções no início de 2025, após a identificação de irregularidades durante a execução. A construção foi retomada em março pela atual gestão e finalizada com ajustes estruturais para atender às exigências técnicas.
Mesmo antes da cerimônia oficial, as atividades escolares já haviam começado, antecipando o atendimento à comunidade local.
Estrutura amplia qualidade do ensino
A unidade foi construída em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados, com área edificada superior a 2,3 mil m². O espaço reúne:
- Quadra poliesportiva coberta e área externa de recreação
- Cozinha, despensa e abrigo para resíduos recicláveis
- Estacionamento e rampa de acessibilidade
- 13 salas de aula e 4 ambientes administrativos
A proposta é oferecer um ambiente moderno, seguro e adequado ao desenvolvimento educacional dos alunos.
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Rede municipal cresce e reduz deslocamentos
A nova escola atende uma demanda antiga da população do bairro, especialmente de famílias que precisavam deslocar crianças para outras regiões da cidade.
Com a unidade mais próxima, a expectativa é diminuir o tempo de trajeto dos estudantes e fortalecer o vínculo entre escola e comunidade.
Educação como prioridade da gestão
Segundo a administração municipal, a entrega faz parte de um plano mais amplo de qualificação e expansão da rede pública. A iniciativa busca não apenas aumentar o número de vagas, mas também garantir melhores condições de ensino.
Autoridades destacaram que o investimento em infraestrutura escolar é fundamental para promover inclusão, acesso e desenvolvimento social a longo prazo.