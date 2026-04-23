23 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Mais vagas: prefeitura entrega escola no Nova Iguaçu

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A construção foi retomada em março pela atual gestão e finalizada com ajustes estruturais para atender às exigências técnicas.
A construção foi retomada em março pela atual gestão e finalizada com ajustes estruturais para atender às exigências técnicas.

A entrega da Escola Municipal Professor Humberto de Campos, no bairro Jardim Nova Iguaçu, marca a ampliação da rede pública de ensino em Piracicaba e promete aliviar a demanda por vagas na região. A unidade já está em funcionamento desde março e agora foi oficialmente inaugurada pela Prefeitura.

Com investimento de R$ 6,8 milhões, o novo espaço tem capacidade para atender até 640 alunos no ensino parcial, reforçando a estratégia de expansão da educação municipal.

Obra retomada após paralisação

O projeto enfrentou interrupções no início de 2025, após a identificação de irregularidades durante a execução. A construção foi retomada em março pela atual gestão e finalizada com ajustes estruturais para atender às exigências técnicas.

Mesmo antes da cerimônia oficial, as atividades escolares já haviam começado, antecipando o atendimento à comunidade local.

Estrutura amplia qualidade do ensino

A unidade foi construída em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados, com área edificada superior a 2,3 mil m². O espaço reúne:

  • Quadra poliesportiva coberta e área externa de recreação
  • Cozinha, despensa e abrigo para resíduos recicláveis
  • Estacionamento e rampa de acessibilidade
  • 13 salas de aula e 4 ambientes administrativos

A proposta é oferecer um ambiente moderno, seguro e adequado ao desenvolvimento educacional dos alunos.

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Rede municipal cresce e reduz deslocamentos

A nova escola atende uma demanda antiga da população do bairro, especialmente de famílias que precisavam deslocar crianças para outras regiões da cidade.

Com a unidade mais próxima, a expectativa é diminuir o tempo de trajeto dos estudantes e fortalecer o vínculo entre escola e comunidade.

Educação como prioridade da gestão

Segundo a administração municipal, a entrega faz parte de um plano mais amplo de qualificação e expansão da rede pública. A iniciativa busca não apenas aumentar o número de vagas, mas também garantir melhores condições de ensino.

Autoridades destacaram que o investimento em infraestrutura escolar é fundamental para promover inclusão, acesso e desenvolvimento social a longo prazo.

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