A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra abre, nesta sexta-feira (24), às 19h, a 9ª edição do Salão de Aquarelas de Piracicaba. A exposição reúne 73 obras de 50 artistas e reforça o evento como referência nacional nas artes visuais.

A programação cultural deste fim de semana em Piracicaba reúne opções para todos os públicos, com destaque para a abertura do 9º Salão de Aquarelas, além de espetáculos, shows, cinema e atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade.

A visitação é gratuita e segue até 19 de julho, de terça a domingo, das 9h às 17h, no Engenho Central. Durante a abertura, também serão anunciados os destaques da edição, com premiações e menções honrosas.

Semana Senac de Leitura – bate-papo

A programação da Semana Senac de Leitura começou já nesta sexta-feira (24), com o bate-papo “Encantos Populares de Piracicaba”, ministrado pela autora Iara Machado, das 15h30 às 17h, na biblioteca da unidade. A atividade propôs um mergulho nas histórias, costumes e tradições culturais da cidade, valorizando a oralidade e a memória local. A participação é gratuita e aberta ao público.

Ao longo da semana, entre os dias 27 e 30 de abril, o Senac Piracicaba promove outras atividades gratuitas, como a Feira de Troca de Livros, das 8h às 20h, incentivando a circulação de obras literárias, gibis e quadrinhos em bom estado. A programação inclui ainda oficina de bonecos, no dia 29, das 15h30 às 17h30, no salão cênico, e a atividade “Entre Rios e Linhas”, no dia 30, com turmas das 10h às 12h e das 15h às 17h, na sala 503, abordando técnicas de xilogravura e expressão artística. Não há cobrança de ingressos para participar.

Sesc Piracicaba