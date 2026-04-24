A programação cultural deste fim de semana em Piracicaba reúne opções para todos os públicos, com destaque para a abertura do 9º Salão de Aquarelas, além de espetáculos, shows, cinema e atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade.
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Salão de Aquarelas de Piracicaba
A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra abre, nesta sexta-feira (24), às 19h, a 9ª edição do Salão de Aquarelas de Piracicaba. A exposição reúne 73 obras de 50 artistas e reforça o evento como referência nacional nas artes visuais.
A visitação é gratuita e segue até 19 de julho, de terça a domingo, das 9h às 17h, no Engenho Central. Durante a abertura, também serão anunciados os destaques da edição, com premiações e menções honrosas.
Semana Senac de Leitura – bate-papo
A programação da Semana Senac de Leitura começou já nesta sexta-feira (24), com o bate-papo “Encantos Populares de Piracicaba”, ministrado pela autora Iara Machado, das 15h30 às 17h, na biblioteca da unidade. A atividade propôs um mergulho nas histórias, costumes e tradições culturais da cidade, valorizando a oralidade e a memória local. A participação é gratuita e aberta ao público.
Ao longo da semana, entre os dias 27 e 30 de abril, o Senac Piracicaba promove outras atividades gratuitas, como a Feira de Troca de Livros, das 8h às 20h, incentivando a circulação de obras literárias, gibis e quadrinhos em bom estado. A programação inclui ainda oficina de bonecos, no dia 29, das 15h30 às 17h30, no salão cênico, e a atividade “Entre Rios e Linhas”, no dia 30, com turmas das 10h às 12h e das 15h às 17h, na sala 503, abordando técnicas de xilogravura e expressão artística. Não há cobrança de ingressos para participar.
Sesc Piracicaba
A programação do Sesc começa na sexta-feira (24), com o espetáculo “S.O.S. Quase Tudo (de outro jeito!)”, às 20h, no teatro. A peça tem classificação de 14 anos e ingressos entre R$12 e R$40, disponíveis online e nas bilheterias.
No sábado (25), às 16h, o espetáculo “Tomate, Puro Tomate” leva humor, mágica e malabarismo à praça, com entrada gratuita e classificação livre. Já no domingo (26), às 16h, o teatro recebe a exibição do filme “Duas Vezes Colonizada”, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes.
Forró no Engenho
O Engenho Central recebe, no sábado (25), das 16h às 21h30, o evento Forró no Engenho, com shows de Trio Sudestino, Trio Cristalino e participação de Val Santos.
A entrada é gratuita e o evento acontece no palco do projeto Bem-Vindo, ao lado da passarela Pênsil. O público também poderá aproveitar food trucks durante a programação.
Cineteca na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal recebe, no sábado (25), às 16h, mais uma edição do projeto Cineteca, com a exibição do filme “Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios”.
A sessão é gratuita e aberta ao público, com classificação livre. O espaço fica na rua Saldanha Marinho, 333, no Centro, e não exige retirada antecipada de ingressos.
Espetáculo “Botas!”
Também no sábado (25), às 20h, o Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, recebe o espetáculo “Botas!”, da Companhia Estável de Teatro Amador de Piracicaba.
A apresentação é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes. A montagem aborda temas como violência e contradições sociais por meio de personagens femininas.
Show com Luciana Mello
O CAT Sesi Piracicaba recebe, no sábado (25), a partir das 18h, show da cantora Luciana Mello, com participação de Paula Lima e abertura da banda Saracutaia.
A entrada é gratuita, com reserva antecipada de ingressos pelo site do Sesi. O evento acontece na avenida Luiz Ralph Benatti, 600, na Vila Industrial.
Clube de Leitura na Biblioteca
No domingo (26), das 14h às 17h, a Biblioteca Municipal promove o Clube de Leitura “Lendo Lado a Lado”, atividade gratuita e aberta a todas as idades.
Os participantes podem levar seus próprios livros ou utilizar o acervo do local. A proposta incentiva uma pausa digital, com ambiente preparado para leitura compartilhada e momento de confraternização.
Exposições em cartaz
Além dos eventos pontuais, Piracicaba conta com exposições em andamento, como “Sagrado Ateliê”, de Dex Camargo, em cartaz até 30 de abril na Galeria 3. Outra opção é a Mostra Internacional “Batom, Lápis & O Que Elas Quiserem”, no Museu Prudente de Moraes, com cerca de 100 obras e visitação gratuita até 2 de maio.