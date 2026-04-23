Um caso cercado de mistério abalou moradores da Zona Leste de São Paulo na tarde de terça-feira (21). Pai e filha foram encontrados mortos dentro da própria residência, após dias sem qualquer contato com familiares.

As vítimas, uma jovem de 26 anos e um homem de 57, estavam em uma casa localizada no bairro Jardim Nair. A descoberta aconteceu depois que uma parente, estranhando o sumiço, decidiu ir até o imóvel.

Ao chegar, encontrou tudo fechado e percebeu um forte odor vindo de dentro da casa. Diante da situação, conseguiu entrar pela janela e se deparou com uma cena chocante: os dois estavam caídos no chão, já sem sinais de vida.