Um caso cercado de mistério abalou moradores da Zona Leste de São Paulo na tarde de terça-feira (21). Pai e filha foram encontrados mortos dentro da própria residência, após dias sem qualquer contato com familiares.
As vítimas, uma jovem de 26 anos e um homem de 57, estavam em uma casa localizada no bairro Jardim Nair. A descoberta aconteceu depois que uma parente, estranhando o sumiço, decidiu ir até o imóvel.
Ao chegar, encontrou tudo fechado e percebeu um forte odor vindo de dentro da casa. Diante da situação, conseguiu entrar pela janela e se deparou com uma cena chocante: os dois estavam caídos no chão, já sem sinais de vida.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente e, ao chegar ao local, confirmou as mortes. Segundo informações, a família não tinha notícias das vítimas desde a sexta-feira anterior.
O caso agora é tratado como homicídio e levanta suspeitas. De acordo com a polícia, um namorado da jovem pode ter ligação com o crime. O homem não teve a identidade divulgada, mas há relatos de que o casal mantinha um relacionamento conturbado, marcado por discussões frequentes.
A perícia foi acionada para analisar o local e tentar esclarecer as circunstâncias das mortes. A investigação está sob responsabilidade do 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), com apoio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.
Os corpos foram sepultados no Cemitério da Saudade. Até o momento, ninguém foi preso.