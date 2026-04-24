A tarde desta sexta-feira (24) virou cena de pânico no coração de Piracicaba. Três criminosos invadiram uma loja da Magazine Luiza, na rua Governador Pedro de Toledo, e transformaram funcionários e clientes em reféns durante um assalto ousado.

Segundo a Polícia Militar, o trio chegou rendendo todo mundo dentro do estabelecimento. Sob ameaça, trabalhadores e consumidores ficaram na mira dos bandidos enquanto os criminosos recolhiam diversos aparelhos eletrônicos.

Ao todo, 13 pessoas foram feitas reféns dentro da loja — entre funcionários e clientes, conforme relatos.