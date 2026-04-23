Getis Regina foi vista pela última vez por volta das 10h, caminhando pela região. Depois disso, silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal.

Uma manhã que era para ser tranquila virou um verdadeiro pesadelo. O desaparecimento de uma mulher no bairro Cecap, nesta terça-feira (21), mergulhou uma família inteira em angústia e levantou um clima de mistério que assusta moradores.

O sumiço repentino deixou parentes e amigos sem chão. Desde então, a busca virou corrida contra o tempo. Eles percorrem ruas, perguntam, investigam por conta própria e se agarram a qualquer informação que possa levar a um paradeiro.

Nas redes sociais, o apelo é urgente e carregado de emoção. Cada compartilhamento é uma esperança. Cada comentário, uma tentativa de encontrar uma pista.

Enquanto isso, o clima no Cecap é de tensão. Moradores acompanham o caso com apreensão e medo diante do desaparecimento sem explicação. A família faz um apelo desesperado: qualquer detalhe pode ser crucial.