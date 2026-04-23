Uma manhã que era para ser tranquila virou um verdadeiro pesadelo. O desaparecimento de uma mulher no bairro Cecap, nesta terça-feira (21), mergulhou uma família inteira em angústia e levantou um clima de mistério que assusta moradores.
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Getis Regina foi vista pela última vez por volta das 10h, caminhando pela região. Depois disso, silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal.
O sumiço repentino deixou parentes e amigos sem chão. Desde então, a busca virou corrida contra o tempo. Eles percorrem ruas, perguntam, investigam por conta própria e se agarram a qualquer informação que possa levar a um paradeiro.
Nas redes sociais, o apelo é urgente e carregado de emoção. Cada compartilhamento é uma esperança. Cada comentário, uma tentativa de encontrar uma pista.
Enquanto isso, o clima no Cecap é de tensão. Moradores acompanham o caso com apreensão e medo diante do desaparecimento sem explicação. A família faz um apelo desesperado: qualquer detalhe pode ser crucial.
Informações podem ser repassadas imediatamente para a Polícia Militar pelo 190 ou para a Guarda Civil pelo 153.