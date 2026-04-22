. Três suspeitos foram parar na delegacia na manhã de sábado (18),depois de serem flagrados pela Polícia Militar cheios de “ferramentas do crime” em Piracicaba. No meio da ação, até um menor estava envolvido.
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A situação aconteceu na avenida Independência, quando policiais do 10º BPM/I desconfiaram de um Fiat Uno com três ocupantes. Bastou a abordagem para o caso vir à tona:estourar: dentro do carro tinha de tudo — cartões bancários em nome de outras pessoas e até maquininha usada nos golpes.
Segundo a PM, o trio não negou nada e abriu o jogo: confessou que vinha aplicando golpes há meses.
O grupo, junto com o adolescente, foi levado direto para o Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.
Apreensão pesada
Foram recolhidos oito cartões bancários, seis celulares, uma máquina de cartão e o carro usado no esquema. O “negócio” dos golpistas acabou ali mesmo, com direito a flagrante e investigação na cola.