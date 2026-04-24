A força dessa tradição aparece também nos números. Sem dados oficiais precisos, estima-se que milhares de pamonhas sejam produzidas diariamente na cidade e região, somando cerca de 1,8 milhão por ano. Pequenos produtores, fábricas familiares e vendedores ambulantes ajudam a manter o ciclo ativo, garantindo renda e preservando um modo de fazer que resiste ao tempo.

Celebrado nesta sexta-feira (24), o Dia Internacional do Milho ganha um significado especial em Piracicaba. Mais do que ingrediente, o milho é base de uma tradição que se transformou em símbolo cultural e sustento para inúmeras famílias: a pamonha. Presente em ruas, feiras e comércios, o quitute mantém viva uma identidade construída ao longo de décadas.

O sucesso da pamonha piracicabana não se explica apenas pelo sabor. A forma de vender ajudou a transformar o produto em ícone. A partir da segunda metade do século 20, vendedores passaram a circular pelas ruas anunciando o quitute, inicialmente no grito, até que a criatividade mudou tudo.

Foi com a chegada dos carros equipados com alto-falantes que nasceu o anúncio que atravessaria gerações: “olha aí, olha aí freguesia. São as deliciosas pamonhas de Piracicaba. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde”. O slogan, gravado por Dirceu Bigelli na década de 1970, se espalhou pela cidade, ganhou novas vozes e se tornou parte da paisagem sonora local.

Esse jingle não apenas facilitou as vendas, como também ajudou a consolidar a pamonha como um dos principais símbolos culturais do município. Até hoje, o som é reconhecido instantaneamente por moradores e visitantes, reforçando a memória afetiva ligada ao alimento.

Receita com história e identidade