A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) e a Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) se preparam para subir ao palco da Festa das Nações 2026, nos dias 13 e 14 de maio, com propostas musicais distintas, mas alinhadas pela diversidade de repertório e pela aproximação com o público.
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Em contato com o Jornal de Piracicaba, o maestro Ivan Bueno destacou a abertura de temporada da OEP como um momento de forte conexão com o público e de valorização da proposta artística do grupo. “O público saiu encantado com as experiências que viveram naquele dia. A OEP, por sua vez, saiu com a missão de fazer uma temporada marcante na cidade de Piracicaba, oferecendo boa música com acesso gratuito para toda a população”, afirmou.
O regente da OCP, Fhelipe Serafim, também ressaltou o primeiro concerto de 2026 como um marco, destacando a presença crescente de público e a receptividade às apresentações. “O concerto foi um marco. Além da casa cheia, que é sempre uma alegria, houve bons relatos da plateia, em especial da nossa audiência cativa e colegas músicos”, disse.
Repertórios cruzam países, estilos e gerações na Festa das Nações
A participação das duas orquestras na Festa das Nações reforça o caráter multicultural do evento, que reúne gastronomia, tradições e manifestações artísticas de diferentes origens.
A OEP, que já participou das edições de 2019, 2023 e 2024, prepara um repertório inspirado em diferentes países para sua apresentação na quarta-feira (13/05), com obras que representam Áustria, México, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Entre elas estão “Cavalaria Ligeira”, de Franz von Suppè, “Danzón nº 2”, de Arturo Márquez, “Pomp and Circumstance”, de Edward Elgar, a trilha de “Superman”, de John Williams, e “Rio de Lágrimas”, de Lourival Santos, Tião Carreiro e Piraci.
“O público pode esperar sempre o melhor de nós. Será um repertório contagiante, envolvente e familiar”, explicou Ivan Bueno. O maestro também destacou o papel da Festa das Nações na democratização do acesso à música sinfônica. “A festa oportuniza o encontro com a orquestra ao vivo, algo que muitas pessoas talvez não teriam acesso. Isso é muito especial para a difusão e a aceitação da música sinfônica”, afirmou.
No dia seguinte, quinta-feira (14/05), a OCP apresenta um concerto inteiramente voltado às cordas, com obras de Mozart, Vivaldi, Coldplay e compositores brasileiros como Guerra-Peixe e Santino Parpinelli. “Selecionamos peças bem queridas do público, indo do erudito ao popular”, disse Fhelipe.
Festa das Nações como espaço de experiência e descoberta musical
Para os músicos, a Festa das Nações vai além da apresentação artística: é também um espaço de encontro entre culturas e públicos diversos. “A Festa das Nações é um espaço que une diversas manifestações culturais num lugar só. É ideal para conhecer e experimentar algo diferente. A pluralidade ali é única”, destacou Fhelipe Serafim.
O regente também ressaltou que o contato com a música de concerto não depende de convencimento, mas de vivência. “Não é uma questão de convencer. Os clássicos são obras que sobrevivem ao tempo porque falam às almas das pessoas”, concluiu.
Com propostas diferentes, mas complementares, OEP e OCP levam à Festa das Nações 2026 um panorama da música orquestral em Piracicab, conectando formação, repertório e acesso cultural.