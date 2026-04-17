A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) e a Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) se preparam para subir ao palco da Festa das Nações 2026, nos dias 13 e 14 de maio, com propostas musicais distintas, mas alinhadas pela diversidade de repertório e pela aproximação com o público.

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Em contato com o Jornal de Piracicaba, o maestro Ivan Bueno destacou a abertura de temporada da OEP como um momento de forte conexão com o público e de valorização da proposta artística do grupo. “O público saiu encantado com as experiências que viveram naquele dia. A OEP, por sua vez, saiu com a missão de fazer uma temporada marcante na cidade de Piracicaba, oferecendo boa música com acesso gratuito para toda a população”, afirmou.