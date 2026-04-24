A Orquestra Paulistana de Viola Caipira será uma das atrações de abertura da Festa das Nações de Piracicaba 2026, com apresentação marcada para a quarta-feira (13/05), primeiro dia do evento. Reconhecida por unir a música de raiz a diferentes estilos, a orquestra promete um espetáculo marcado por diversidade sonora e emoção.
Fundada em 29 de outubro de 1997 pelo maestro Rui Torneze, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira é formada exclusivamente por violas caipiras — instrumento tradicional de dez cordas — e tem como principal missão formar público para esse tipo de música. Ao longo de quase 3 décadas de atuação, o grupo se consolidou como uma das principais referências do gênero no país, com apresentações em diversas regiões do Brasil e também no exterior.
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Trajetória e proposta musical
A proposta da orquestra vai além do repertório tradicional. Ao incorporar elementos de estilos como música erudita, MPB, jazz, rock e new age, o grupo cria arranjos inovadores que dialogam com diferentes públicos e gerações. Essa mistura, segundo os integrantes, é uma estratégia para aproximar o público da viola caipira.
A OPVC conversou com o Jornal de Piracicaba e destacou que a formação atual conta com 53 integrantes, organizados em diferentes “naipes” — como violas principais, base, violonas e cantadores —, cada um com funções específicas dentro da construção musical. “A OPVC é dividida em naipes operacionais, cada um com uma responsabilidade de ‘vozes’, como uma camerata. Hoje temos 53 membros, mas iremos a Piracicaba com 15 músicos, representando os principais naipes, exceto o vocal, pois a apresentação será exclusivamente instrumental”, explicou o grupo.
Em 2026, a orquestra completa 29 anos de atividades, trajetória que, segundo os músicos, está diretamente ligada ao propósito de difundir a viola caipira. “Atribuímos essa longevidade ao cumprimento fiel da nossa missão: formar público para a viola caipira. Muitas pessoas ainda confundem o instrumento com o violão, mas, quando escutam, algo desperta — uma memória afetiva, um encanto. Por isso, decidimos ousar e tocar de tudo na viola, misturando gêneros e trazendo o público para esse universo”, destacaram.
Relação com Piracicaba e expectativa
A relação com a Festa das Nações também não é recente. De acordo com o grupo, a participação no evento já se tornou uma tradição. “Ao que nos lembramos, nos últimos 10 anos participamos de todas as edições da Festa das Nações. Viajamos o Brasil inteiro e não conhecemos uma festa tão grandiosa e organizada como esta”, afirmaram.
Para o público piracicabano, a expectativa é de uma apresentação que combine surpresa e emoção, características marcantes do trabalho da orquestra. “Nossa apresentação é um misto de surpresas e emoções — surpresa pela ousadia do que nos propomos a tocar com a viola e emoção pela escolha do repertório, que toca ouvidos e corações que apreciam a boa música”, disseram.
Por fim, o grupo fez questão de deixar uma mensagem especial à cidade, reconhecida por sua forte ligação com a cultura caipira. “Vocês são os grandes e reconhecidos guardiões da nossa tradicional cultura caipira. Pedimos licença para pisar neste sagrado solo, que nos representa em alma e sentimento. Que o nosso fazer possa estar à altura de vocês”.