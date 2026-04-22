23 de abril de 2026
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SANGUE NO CENTRO

Homem 'leva bala' em salão de beleza, no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Policiais atenderam a ocorrência no centro de Piracicaba.
Policiais atenderam a ocorrência no centro de Piracicaba.

  Um caso cheio de pontos estranhos chamou a atenção no centro de Piracicaba nesta terça-feira (21). Um homem de 58 anos foi atingido por um disparo dentro de um salão de beleza e a história está longe de ser simples.

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A Polícia Militar foi acionada às pressas e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um ferimento na mão e muito sangue espalhado pelo estabelecimento. A cena causou impacto em quem passava pela região.

Questionado, o homem afirmou que o tiro aconteceu de forma acidental durante uma discussão. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais foi outro detalhe: no momento da chegada da equipe, ele estava completamente sozinho dentro do salão.

E tem mais — a arma usada no disparo não foi encontrada.

O SAMU realizou o socorro e levou a vítima para a UPA do Piracicamirim. O estado de saúde não foi divulgado.

O caso foi registrado e agora está sendo investigado. A dúvida que fica é: foi mesmo um acidente… ou tem algo que ainda não veio à tona?

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