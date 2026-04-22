Um caso cheio de pontos estranhos chamou a atenção no centro de Piracicaba nesta terça-feira (21). Um homem de 58 anos foi atingido por um disparo dentro de um salão de beleza e a história está longe de ser simples.

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A Polícia Militar foi acionada às pressas e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um ferimento na mão e muito sangue espalhado pelo estabelecimento. A cena causou impacto em quem passava pela região.