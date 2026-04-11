Oficialmente lançada pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba) na noite desta sexta-feira (10), no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, a 41ª edição chega com uma proposta renovada.
“Esse evento é para lançar oficialmente a 41ª Festa das Nações de Piracicaba. É o Ano das Luzes e a gente promete muita novidade, muitas atrações para todas as famílias e um ambiente completamente remodelado”, destacou Carolina Angelelli, presidente da Fenapi.
"O Ano das Luzes” promete experiência diferente
Com cenografia inédita e novo layout, a Festa aposta em uma experiência mais imersiva e conectada com o público.
“Quem vier vai sentir um clima diferente, mais conexão com todos os participantes”, reforçou a presidente.
Novo espaço e mais diversidade gastronômica
O evento terá mudanças na estrutura, com novo posicionamento do palco, iluminação especial e ambientação temática.
Entre as novidades estão três novas nações: Argentina, Tailândia e França, ampliando o cardápio multicultural.
“Remodelamos todo o espaço da festa e trouxemos três bandeiras novas”, completou Carolina Angelelli.
Atrações imersivas prometem encantar
Roda-gigante, planetário e túnel estrelar estão entre as novas experiências para o público.
“As atrações principais serão roda gigante, planetário e túnel estelar”, antecipou a organização.
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Festa reforça impacto social
Além do entretenimento, a Festa mantém seu principal objetivo: a solidariedade.
“É uma festa gastronômica, cultural e turística, mas principalmente solidária, que apoia mais de 20 entidades, muitas delas dependem dessa arrecadação para o ano todo”, destacou Valkiria Callovi, presidente do Fundo Social de Solidariedade.
Evento movimenta turismo e economia
A Festa também tem impacto direto na economia e no turismo de Piracicaba.
“Temos turistas que vêm, se hospedam, se alimentam e isso movimenta a cidade”, afirmou Clarissa Quiarararia, secretária de Turismo.
Após reunir mais de 80 mil pessoas na edição passada, a expectativa é de um público ainda maior em 2026.
Cultura e identidade fortalecidas
A Festa também reforça seu papel cultural no município, valorizando tradições e promovendo integração entre diferentes povos.
“É uma festa que valoriza a cultura, fortalece nossas tradições e promove a integração entre os povos”, destacou Carlos Beltrame, secretário de Cultura.
Coroação das rainhas marca o lançamento
O evento de lançamento também foi marcado por um momento simbólico e tradicional: a coroação das rainhas das nações participantes da Festa.
Foram coroadas representantes do Brasil, Alemanha, Áustria, África do Sul, México, Argentina, Coreia do Sul, Tailândia, Suíça, Países Árabes, Espanha, Itália, Japão, Moçambique, Portugal, Reino Unido, Holanda e França, reforçando a diversidade cultural e o espírito de integração que marcam o evento.
Palco com rádios locais
A programação musical contará com curadoria de emissoras da cidade, valorizando artistas e aproximando o público.
Participam desta edição as rádios Educativa FM, Band FM, Onda Livre FM, Jovem Pan News FM, Jovem Pan FM, Classic FM, Educadora FM e Difusora FM.
Mais novidades em 2026
A 1ª Corrida Solidária das Nações será realizada no dia 1º de novembro, ampliando as ações da Fenapi ao longo do ano.
As inscrições começam a partir de 11 de abril por este link: https://www.ticketsports.com.br
O Pet Place será um espaço dedicado ao bem-estar dos animais, com estrutura de apoio e interação.
E a edição terá trilha sonora original composta por Robledo Silva e latinhas personalizadas em parceria com a Cervejaria Leuven.
Novo site e app
A Fenapi lançará um novo site com cardápio em tempo real e um aplicativo para gestão de voluntários.
Confira nesses links:
https://www.instagram.com/festadasnacoesdepiracicaba/
Tema de 2027 já foi revelado
A próxima edição ja foi decidida durante o lançamento da 41°Festa da Nações. A 42° terá como tema “Planeta Solidário”, reforçando o compromisso com sustentabilidade.
Serviço
41ª Festa das Nações de Piracicaba
- 13 a 17 de maio de 2026
- Engenho Central
- Endereço: Avenida Maurice Allain, s/n – Parque do Engenho Centra
Uma loja no Shopping Piracicaba vai ser dedicada a vendas de rifas e ingressos para as atrações.