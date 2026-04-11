Oficialmente lançada pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba) na noite desta sexta-feira (10), no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, a 41ª edição chega com uma proposta renovada.

“Esse evento é para lançar oficialmente a 41ª Festa das Nações de Piracicaba. É o Ano das Luzes e a gente promete muita novidade, muitas atrações para todas as famílias e um ambiente completamente remodelado”, destacou Carolina Angelelli, presidente da Fenapi.

"O Ano das Luzes” promete experiência diferente

Com cenografia inédita e novo layout, a Festa aposta em uma experiência mais imersiva e conectada com o público.