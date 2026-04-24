O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) tem se consolidado como uma alternativa para quem não concluiu os estudos na idade regular. Em Piracicaba, a unidade oferece ensino gratuito e flexível, permitindo que jovens e adultos retomem a trajetória escolar no próprio ritmo.
Em entrevista, a diretora Silvia C. N. Schiavuzzo e a coordenadora de gestão pedagógica Silvana A. R. Ambrozano destacam o papel do CEEJA na inclusão educacional e no desenvolvimento profissional dos estudantes.
Ensino flexível e acesso ampliado
O modelo do CEEJA se diferencia por permitir que o aluno organize seus estudos conforme sua disponibilidade. A proposta atende pessoas que precisam conciliar trabalho, família e educação.
A unidade é voltada para quem não concluiu o Ensino Fundamental ou Médio e busca novas oportunidades, seja para crescimento pessoal ou inserção no mercado de trabalho.
Quem pode se matricular
Para ingressar, é necessário ter 18 anos completos. Não há limite de vagas, o que amplia o acesso à educação para a população.
As matrículas permanecem abertas durante todo o ano, facilitando o ingresso a qualquer momento.
Procura cresce, mas modelo ainda é pouco conhecido
Segundo a direção, a demanda pelo serviço é alta. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem o formato de ensino flexível oferecido pelo CEEJA, o que limita o alcance do programa.
A divulgação da proposta é vista como fundamental para ampliar o número de beneficiados.
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Histórias de transformação
De acordo com a equipe, diversos ex-alunos conseguiram melhorar de vida após concluir os estudos. Há casos de pessoas que conquistaram promoções no trabalho, ingressaram em cursos técnicos ou chegaram ao ensino superior.
Profissões como enfermagem, nutrição e docência estão entre os caminhos seguidos por ex-estudantes da unidade.
Como se inscrever
Os interessados devem acessar o site oficial da unidade ou as redes sociais para conferir a documentação exigida, além dos dias e horários disponíveis para matrícula.
O processo é simples e pensado para facilitar o acesso de novos alunos.
A unidade funciona na região central da cidade, na Rua do Rosário, 781. O local atende diariamente alunos de diferentes perfis, reforçando o caráter inclusivo da modalidade.
Educação como oportunidade de recomeço
A equipe do CEEJA reforça que a escola oferece atendimento individualizado, acolhimento e ensino de qualidade. A proposta é garantir que cada estudante tenha suporte para concluir seus estudos com dignidade.
Mais do que formação acadêmica, o projeto representa uma nova chance para quem deseja mudar de vida por meio da educação.