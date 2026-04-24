O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) tem se consolidado como uma alternativa para quem não concluiu os estudos na idade regular. Em Piracicaba, a unidade oferece ensino gratuito e flexível, permitindo que jovens e adultos retomem a trajetória escolar no próprio ritmo.

Em entrevista, a diretora Silvia C. N. Schiavuzzo e a coordenadora de gestão pedagógica Silvana A. R. Ambrozano destacam o papel do CEEJA na inclusão educacional e no desenvolvimento profissional dos estudantes.

Ensino flexível e acesso ampliado

O modelo do CEEJA se diferencia por permitir que o aluno organize seus estudos conforme sua disponibilidade. A proposta atende pessoas que precisam conciliar trabalho, família e educação.