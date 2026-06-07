O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita. Por trás do termo técnico, há uma história interrompida sem aviso, sem despedida.

A madrugada desta sexta-feira (5), que devia ser de descanso terminou em desespero. Um homem de 51 anos foi encontrado morto, deitado sobre um simples colchão na cozinha de uma casa no bairro Paulista. A cena, fria e silenciosa, comoveu até os agentes que atenderam a ocorrência.

Tudo começou quando a moradora da casa, amiga da vítima, levantou-se no meio da noite. Viu o amigo ali, quieto, deitado no chão da cozinha. Chamou uma vez. Chamou de novo. Sacudiu o corpo, esperando que ele abrisse os olhos. O silêncio foi a única resposta.

Com as mãos trêmulas e o coração apertado, ela ligou para o SAMU. A Guarda Civil chegou junto com a equipe médica. Mas a esperança morreu junto com ele: o médico apenas pôde constatar o óbito, ali mesmo, no chão que deveria ser de café da manhã e conversa.

Ele dividia o teto e a vida. Agora, a amiga divide a angústia de não saber o que aconteceu naquela madrugada. Foi o coração, o cansaço, ou algum outro problema.