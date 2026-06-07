A madrugada desta sexta-feira (5), que devia ser de descanso terminou em desespero. Um homem de 51 anos foi encontrado morto, deitado sobre um simples colchão na cozinha de uma casa no bairro Paulista. A cena, fria e silenciosa, comoveu até os agentes que atenderam a ocorrência.
LEIA MAIS
- Sexo no banheiro público: 5 homens participaram do ato na praça
- VÍDEO: Bebê fica trancado dentro de carro em Piracicaba
O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita. Por trás do termo técnico, há uma história interrompida sem aviso, sem despedida.
Tudo começou quando a moradora da casa, amiga da vítima, levantou-se no meio da noite. Viu o amigo ali, quieto, deitado no chão da cozinha. Chamou uma vez. Chamou de novo. Sacudiu o corpo, esperando que ele abrisse os olhos. O silêncio foi a única resposta.
Com as mãos trêmulas e o coração apertado, ela ligou para o SAMU. A Guarda Civil chegou junto com a equipe médica. Mas a esperança morreu junto com ele: o médico apenas pôde constatar o óbito, ali mesmo, no chão que deveria ser de café da manhã e conversa.
Ele dividia o teto e a vida. Agora, a amiga divide a angústia de não saber o que aconteceu naquela madrugada. Foi o coração, o cansaço, ou algum outro problema.
A perícia técnica passou horas no local, buscando em cada detalhe uma pista que explicasse o inexplicável. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde o exame necroscópico tentará dar um nome à causa dessa partida tão repentina.
O distrito policial da área assumiu o caso. A Polícia Civil investiga e aguarda o resultado da perícia para entender o que tirou um homem de 51 anos do convívio de quem o amava, de forma tão súbita.