“O Nutela é um gato doce, que adora colo, carinho e brincadeiras. Ele está sempre por perto, participando da rotina da casa e enchendo nossos dias de alegria”. O depoimento é da estudante Julia Guazzelli Videira Braga, que mora no Jardim Abaeté, em Piracicaba. Ela e o marido adotaram o animal há cerca de duas semanas e estão muito felizes com o novo membro da família.
E essa atitude, felizmente, é uma tendência em nossa região e também no país. Assim com Julia, milhares de famílias no Brasil têm se voltado cada vez mais para a adoção de pets, sobretudo, dos pequenos felinos. Pesquisa recente divulgada pela CV Solutions mostra que 50% dos donos de gatos no país adotaram seus animais ou os encontraram nas ruas.
O levantamento foi realizado via internet, com mais de 4 mil consumidores, compradores e tutores de cães e gatos. A amostragem revelou que 30,7% dos tutores de gatos afirmam ter encontrado o animal na rua ou abandonado, enquanto 19,2% dizem ter adquirido por um abrigo, feira de adoção ou OnG.
“As pessoas estão adotando muito, gato especialmente, pois muita gente mora em apartamento. E pessoas que já tem um e quer adotar outro, inclusive gatos maiores. Então é um sucesso, conta Paola Simonaggio, voluntária da OnG piracicabana Gatos de Rua.
Paola conta que a entidade da qual faz parte resgata cerca de 20 felinos por mês e, no mesmo período, consegue encontrar um novo lar para aproximadamente 30 animais. “E as ferinhas que a gente faz de adoção de filhotes todo o sábado também é um sucesso, com adotantes bons e conscientes. As pessoas estão cada vez optando por comprar menos”, reconhece.
A busca por um novo membro para o lar se dá por várias situações, mas o principal é o amor pelos bichos. “Sempre fomos apaixonados por animais e já temos três gatas. Duas delas, mãe e filha, foram adotadas da rua em Portugal e vieram conosco para o Brasil. A terceira adotamos no ano passado, após encontrá-la sozinha em uma correnteza de água”, relata Julia.
“Percebemos que nossa gatinha mais nova era muito brincalhona e, muitas vezes, ficava sem companhia para gastar toda a sua energia. Depois de muitas conversas, decidimos abrir nosso coração para mais um integrante na família. Além de fazer companhia para nossas gatas, sabíamos que um novo gatinho também traria ainda mais amor para nossa casa”, completa.
“MUDANÇA BONITA”
Com esse “boom” verificado nos últimos anos no Brasil, tudo que está ao entorno dos pets, como atendimento em clínicas veterinárias e consumo de produtos em pets shops, também registrou um aumento expressivo. Com base na estatística mais recente, de 2024, o mercado de pets cresceu 9,6% relação ao ano anterior.
“Clinicamente, tenho percebido uma procura cada vez maior pela adoção de gatos, além de uma conscientização crescente sobre a importância da adoção e da guarda responsável dos animais. Isso mostra uma mudança muito bonita na forma como as pessoas enxergam esses animais”, conta a médica veterinária Mariana Agnese Bortolazzo, que atua na clínica Central Vet.
“Espero que esse número continue aumentando nos próximos anos para que cada vez mais gatos tenham a oportunidade de viver em um lar seguro, recebendo carinho, cuidados e qualidade de vida. O cenário ideal é que um dia não existam animais aguardando adoção, para porque todos tenham encontrado uma família responsável e amorosa”, declara Mariana.
SEM BUROCRACIA
O processo para adotar um animal, como cão ou gato, é mais tranquilo do que as pessoas imaginam. “Foi bem simples. A equipe da OnG fez uma avaliação virtual de onde moro para verificar se tinha condições para realizar a adoção e, após isso, já foi liberado para eu buscar o meu gatinho”, diz o fotógrafo Pedro Vinicius Zimmer, de 24 anos, que está encantado com seu novo amigo: o gato Dark.
E a adaptação? “Nos primeiros dias, ele ficou com bastante medo em casa, mas foi muito rápido, com menos de uma semana ele já estava se dando muito bem com a minha outra gatinha. E hoje ele é um amor, tanto comigo quanto com a minha esposa; ele gosta de dormir no nosso pé e, quando não estamos dormindo, ele gosta de ficar deitado junto com a minha outra gata”, conta.
“Muita gente tem o pensamento de que gato não liga para os donos, mas não é verdade. Quando bem cuidados, eles são muito amorosos, vão querer ficar sempre próximos e pedindo carinho. Vale super a pena adotar; tem tantos gatinhos querendo dar e receber amor de um dono cuidadoso. O Dark foi um desses que só estava esperando alguém para cuidar dele, e hoje estamos superfelizes com ele e ele superfeliz com a gente”, completa Pedro Vinicius Zimmer, que mora no bairro Dois Córregos.
“A adaptação foi muito mais tranquila e rápida do que imaginávamos. Seguindo as orientações corretas para a introdução entre os gatos, em menos de uma semana ele (o gato Nutela) já estava totalmente integrado à família. Hoje ele dorme junto com as nossas outras três gatas, brinca o dia todo e é extremamente carinhoso”, assegura a estudante Julia.
“Nossa relação com ele no dia a dia é muito especial. Sem dúvida, acredito que vale muito a pena adotar. Além de transformar a vida de um animal que precisa de um lar, a adoção também transforma a nossa vida. O amor, a companhia e a gratidão que eles demonstram não têm preço”, completa Julia.