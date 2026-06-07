“O Nutela é um gato doce, que adora colo, carinho e brincadeiras. Ele está sempre por perto, participando da rotina da casa e enchendo nossos dias de alegria”. O depoimento é da estudante Julia Guazzelli Videira Braga, que mora no Jardim Abaeté, em Piracicaba. Ela e o marido adotaram o animal há cerca de duas semanas e estão muito felizes com o novo membro da família.

E essa atitude, felizmente, é uma tendência em nossa região e também no país. Assim com Julia, milhares de famílias no Brasil têm se voltado cada vez mais para a adoção de pets, sobretudo, dos pequenos felinos. Pesquisa recente divulgada pela CV Solutions mostra que 50% dos donos de gatos no país adotaram seus animais ou os encontraram nas ruas.

O levantamento foi realizado via internet, com mais de 4 mil consumidores, compradores e tutores de cães e gatos. A amostragem revelou que 30,7% dos tutores de gatos afirmam ter encontrado o animal na rua ou abandonado, enquanto 19,2% dizem ter adquirido por um abrigo, feira de adoção ou OnG.