09 de junho de 2026
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ATO NA PRAÇA

Sexo no banheiro público: 5 homens participaram do ato na praça

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Morente/GCM
Os GCMs flagraram os cinco indivíduos no banheiro público.
Os GCMs flagraram os cinco indivíduos no banheiro público.

 Tarde de sexta-feira (5), sol se pondo e o Parque Maria Thereza, em Limeira, na região de Piracicaba, frequentado por várias famílias. Mães com bebês nos carrinhos, idosos caminhando e, cinco marmanjos trancados no banheiro público fazendo sexo.

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No momento que a GCM chegou para fazer a vistoria, bateu na porta, ninguém respondeu. Abriu e pegou os homens no ato, praticando sexo oral no banheiro público. Dois fugiram, um terceiro disse que estava como "olheiro"  e a dupla estava lá, na relação, assustados e ofegantes.

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Testemunhas relataram que os indivíduos saíram de cabeça baixa em direção à viatura, direto para o Plantão Policial.

O parque Maria Thereza é praticamente um quintal da população de Limeira. Aos domingos tem piquenique, com muitas crianças e pessoas passeando, que utilizam os banheiros.

Após o registro do boletim de ocorrência, os indivíduos foram liberados.

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