Em recuperação judicial, a Raízen mantém diálogo com credores e demais envolvidos para tentar chegar a um acordo que reorganize sua situação financeira. A manifestação foi feita após questionamento da B3, e a companhia reforçou que ainda não há qualquer definição concreta sobre os próximos movimentos.

O pedido de esclarecimentos ocorreu depois de reportagem publicada pelo Valor Econômico, que revelou negociações em torno de uma proposta apresentada por instituições financeiras. Conforme o jornal, uma das alternativas em discussão prevê destinar parte dos recursos provenientes da venda de ativos na Argentina — cerca de 30% — para reduzir o endividamento.

Entre as possibilidades avaliadas também estaria uma mudança na estrutura de comando, incluindo a eventual saída de Rubens Ometto do posto de presidente do conselho. O tema já havia sido levantado anteriormente por investidores detentores de títulos da companhia. Ometto é fundador da Cosan, que controla a Raízen.