A campanha Transforme seu Imposto de Renda em Solidariedade foi lançada no Centro Cívico com o objetivo de reforçar a importância da destinação de parte do imposto devido aos fundos sociais do município. Em Piracicaba, segundo dados da Receita Federal, cerca de 50 mil contribuintes utilizam o modelo completo da declaração, o que representa um potencial de aproximadamente R$ 40 milhões que podem ser destinados a projetos sociais.
VEJA MAIS:
- PF pede nova prisão de MC Ryan, MC Poze e dono da Choquei; Veja
- Sem interessados, Mirante de Piracicaba é abandonado
A ação é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, em parceria com a Receita Federal e a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, com apoio do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba (Sincop) e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Idoso (CMI).
Participaram do lançamento o prefeito Helinho Zanatta, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkiria Callovi, o delegado da Receita Federal em Piracicaba, Antonio José Furlan, o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, e o secretário-executivo de Trânsito e Transportes, José Eduardo de Toledo Cruz Jr.
O prefeito Helinho Zanatta destacou a facilidade do processo. “Quem faz a declaração completa do Imposto de Renda pode destinar parte do valor devido ao Fundo da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso, sem custo adicional. É uma forma simples de manter esses recursos em Piracicaba, beneficiando diretamente entidades que atendem quem mais precisa. Contamos com o apoio da população para ampliar essa destinação.”
A presidente do Fundo Social, Valkiria Callovi, ressaltou o potencial do município. “Piracicaba tem cerca de R$ 40 milhões que podem ser destinados e aplicados na cidade, fortalecendo o trabalho das entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos. Por isso, é fundamental que mais contribuintes façam essa escolha no momento da declaração.”
O delegado da Receita Federal, Antonio José Furlan, destacou a importância da parceria com o município. “O apoio da Prefeitura e do Fundo Social amplia o alcance da campanha e garante mais transparência na destinação dos recursos, permitindo que a população saiba exatamente quem será beneficiado, por meio das entidades que aplicam esses valores.”
O secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, destacou que “a campanha circular nos ônibus do transporte público é estratégico, já que leva a informação a diferentes regiões da cidade no dia a dia, reforçando a importância desse gesto para fortalecer o trabalho das entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos em Piracicaba.”
COMO FAZER – O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física começou em 23/03 e segue até 29 de maio. Os contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração podem destinar até 6% do imposto devido, sendo 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. A destinação não representa custo adicional, pois o valor é abatido do imposto a pagar. E no caso do contribuinte que tem imposto a restituir, o valor é acrescido e pago depois no lote de restituição com a taxa Selic. Portanto, ao optar pela destinação, o contribuinte que possui imposto a pagar terá o valor devido reduzido, enquanto aquele com direito à restituição contará com o aumento do valor a ser restituído no Imposto de Renda.
O processo para destinação é simples e feito diretamente no programa da declaração. Após o preenchimento dos dados, o contribuinte deve acessar a opção de doações diretamente na declaração, selecionar os fundos municipais e emitir o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), que deve ser pago até o último dia do prazo da declaração, em 29 de maio. Mais informações sobre o IR no site: gov.br/receitafederal.