O delegado da Receita Federal, Antonio José Furlan, destacou a importância da parceria com o município. “O apoio da Prefeitura e do Fundo Social amplia o alcance da campanha e garante mais transparência na destinação dos recursos, permitindo que a população saiba exatamente quem será beneficiado, por meio das entidades que aplicam esses valores.”

O secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, destacou que “a campanha circular nos ônibus do transporte público é estratégico, já que leva a informação a diferentes regiões da cidade no dia a dia, reforçando a importância desse gesto para fortalecer o trabalho das entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos em Piracicaba.”

COMO FAZER – O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física começou em 23/03 e segue até 29 de maio. Os contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração podem destinar até 6% do imposto devido, sendo 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. A destinação não representa custo adicional, pois o valor é abatido do imposto a pagar. E no caso do contribuinte que tem imposto a restituir, o valor é acrescido e pago depois no lote de restituição com a taxa Selic. Portanto, ao optar pela destinação, o contribuinte que possui imposto a pagar terá o valor devido reduzido, enquanto aquele com direito à restituição contará com o aumento do valor a ser restituído no Imposto de Renda.