23 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
APOIO AOS MOTORAS

Projeto leva apoio e benefícios a motoristas de app

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo de internet
Exemplo de como seria um ponto de apoio
Exemplo de como seria um ponto de apoio

A AMPIESP tem ampliado iniciativas voltadas ao bem-estar de motoristas e motoboys, oferecendo suporte durante a rotina de trabalho e acesso a uma rede de benefícios.

Pontos de apoio nas ruas

Um dos principais destaques é o projeto Pontos de Apoio, desenvolvido em parceria com o Sicredi União Solidária. A iniciativa cria locais parceiros com estrutura básica para a categoria, incluindo banheiro, espaço de descanso, água, café e mais segurança ao longo da jornada.

Apoio jurídico e parcerias

Os associados também contam com suporte jurídico por meio de advogados, garantindo orientação em diferentes situações. Outra frente importante é a parceria com o Clube dos Metalúrgicos, que oferece acesso a academia, piscinas e colônia de férias.

A associação ainda disponibiliza vantagens no comércio local, com descontos em farmácias e outros estabelecimentos, incentivando a economia e fortalecendo a rede de apoio aos trabalhadores.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como participar

A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho e promover mais dignidade à categoria. Para aderir, os interessados podem acessar ampiesp.com.br ou entrar em contato pelo telefone (19) 92000-9680 e WhatsApp (19) 98154-6093 para mais informações.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários