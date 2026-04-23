A AMPIESP tem ampliado iniciativas voltadas ao bem-estar de motoristas e motoboys, oferecendo suporte durante a rotina de trabalho e acesso a uma rede de benefícios.

Pontos de apoio nas ruas

Um dos principais destaques é o projeto Pontos de Apoio, desenvolvido em parceria com o Sicredi União Solidária. A iniciativa cria locais parceiros com estrutura básica para a categoria, incluindo banheiro, espaço de descanso, água, café e mais segurança ao longo da jornada.

Apoio jurídico e parcerias

Os associados também contam com suporte jurídico por meio de advogados, garantindo orientação em diferentes situações. Outra frente importante é a parceria com o Clube dos Metalúrgicos, que oferece acesso a academia, piscinas e colônia de férias.