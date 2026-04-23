A AMPIESP tem ampliado iniciativas voltadas ao bem-estar de motoristas e motoboys, oferecendo suporte durante a rotina de trabalho e acesso a uma rede de benefícios.
Pontos de apoio nas ruas
Um dos principais destaques é o projeto Pontos de Apoio, desenvolvido em parceria com o Sicredi União Solidária. A iniciativa cria locais parceiros com estrutura básica para a categoria, incluindo banheiro, espaço de descanso, água, café e mais segurança ao longo da jornada.
Apoio jurídico e parcerias
Os associados também contam com suporte jurídico por meio de advogados, garantindo orientação em diferentes situações. Outra frente importante é a parceria com o Clube dos Metalúrgicos, que oferece acesso a academia, piscinas e colônia de férias.
A associação ainda disponibiliza vantagens no comércio local, com descontos em farmácias e outros estabelecimentos, incentivando a economia e fortalecendo a rede de apoio aos trabalhadores.
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Como participar
A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho e promover mais dignidade à categoria. Para aderir, os interessados podem acessar ampiesp.com.br ou entrar em contato pelo telefone (19) 92000-9680 e WhatsApp (19) 98154-6093 para mais informações.