22 de abril de 2026
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DESESPERO

Jovem de 23 anos desaparece em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O jovem Diogo Moacir, de 23 anos, desapareceu no último sábado e foi encontrado nesta terça-feira.
O jovem Diogo Moacir, de 23 anos, desapareceu no último sábado e foi encontrado nesta terça-feira.

  Um desaparecimento deixou moradores de Piracicaba em alerta. O jovem Diogo Moacir, de apenas 23 anos, sumiu sem deixar rastro e a família viveu dias de angústia e desespero neste fim de semana.

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Segundo informações, Diogo foi visto pela última vez no sábado (18), no bairro Jardim Planalto. Desde então, silêncio total. Nenhuma pista concreta e nenhum contato, até ser encontrado no Jardim São Paulo.

Após o desaparecimento, amigos e parentes correram para as redes sociais e iniciaram uma verdadeira corrente de buscas físicas e por informações. E foi o que aconteceu. Pessoas viram o jovem em um mercado.

A história ganhou ainda mais tensão, pelo fato de Diogo estar recomeçando a vida sozinho no Jardim Planalto, após um relacionamento que não deu certo.

O encontro alivia o desespero da família, que vai ouvir o jovem.

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