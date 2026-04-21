Um desaparecimento deixou moradores de Piracicaba em alerta. O jovem Diogo Moacir, de apenas 23 anos, sumiu sem deixar rastro e a família viveu dias de angústia e desespero neste fim de semana.
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Segundo informações, Diogo foi visto pela última vez no sábado (18), no bairro Jardim Planalto. Desde então, silêncio total. Nenhuma pista concreta e nenhum contato, até ser encontrado no Jardim São Paulo.
Após o desaparecimento, amigos e parentes correram para as redes sociais e iniciaram uma verdadeira corrente de buscas físicas e por informações. E foi o que aconteceu. Pessoas viram o jovem em um mercado.
A história ganhou ainda mais tensão, pelo fato de Diogo estar recomeçando a vida sozinho no Jardim Planalto, após um relacionamento que não deu certo.
O encontro alivia o desespero da família, que vai ouvir o jovem.