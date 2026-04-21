Uma verdadeira corrida por emprego começou em Piracicaba. São 278 vagas abertas em diversas áreas, com salários que chegam a R$ 5 mil — e o detalhe: as empresas querem contratar pra já.
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Tem oportunidade para todo lado: limpeza, construção, indústria e supervisão. Entre os destaques estão funções como ajudante de obras, operador de máquinas e auxiliar de limpeza, além de cargos mais especializados.
Salários chama atenção
O topo da lista é de desenhista projetista, com salário de até R$ 5 mil. Logo atrás aparecem eletricista automotivo, mecânico diesel e supervisor de limpeza, todos com ganhos acima de R$ 4 mil. Motoristas e carpinteiros também entram na disputa com bons salários.
Chance até para quem nunca trabalhou
Tem vagas que não exigem experiência, abrindo portas para quem busca o primeiro emprego ou precisa voltar ao mercado rápido. As oportunidades vão desde nível básico até formação técnica.
Como garantir sua vaga
O cadastro deve ser feito no site da Prefeitura de Piracicaba, no Painel de Vagas.