Uma verdadeira corrida por emprego começou em Piracicaba. São 278 vagas abertas em diversas áreas, com salários que chegam a R$ 5 mil — e o detalhe: as empresas querem contratar pra já.

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Tem oportunidade para todo lado: limpeza, construção, indústria e supervisão. Entre os destaques estão funções como ajudante de obras, operador de máquinas e auxiliar de limpeza, além de cargos mais especializados.