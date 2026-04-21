22 de abril de 2026
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OPORTUNIDADES

Empregos em Piracicaba: 278 vagas e salários de até R$ 5 mil

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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São oferecidas 278 vagas de empregos em várias áreas.
São oferecidas 278 vagas de empregos em várias áreas.

  Uma verdadeira corrida por emprego começou em Piracicaba. São 278 vagas abertas em diversas áreas, com salários que chegam a R$ 5 mil — e o detalhe: as empresas querem contratar pra já.

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Tem oportunidade para todo lado: limpeza, construção, indústria e supervisão. Entre os destaques estão funções como ajudante de obras, operador de máquinas e auxiliar de limpeza, além de cargos mais especializados.

Salários chama atenção

O topo da lista é de desenhista projetista, com salário de até R$ 5 mil. Logo atrás aparecem eletricista automotivo, mecânico diesel e supervisor de limpeza, todos com ganhos acima de R$ 4 mil. Motoristas e carpinteiros também entram na disputa com bons salários.

 Chance até para quem nunca trabalhou

Tem vagas que não exigem experiência, abrindo portas para quem busca o primeiro emprego ou precisa voltar ao mercado rápido. As oportunidades vão desde nível básico até formação técnica.

 Como garantir sua vaga

O cadastro deve ser feito no site da Prefeitura de Piracicaba, no Painel de Vagas.

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