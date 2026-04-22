Um levantamento recente sobre segurança automotiva revela que o Chevrolet Onix ocupa o primeiro lugar entre os carros mais roubados e furtados no estado de São Paulo em 2026. O estudo aponta uma forte concentração de ocorrências em veículos populares, que também figuram entre os mais vendidos do país.
Logo atrás aparecem o Hyundai HB20 e o Ford Ka, mantendo a tendência de preferência dos criminosos por modelos com grande circulação nas ruas.
Por que esses carros são os principais alvos?
De acordo com os dados, automóveis mais comuns acabam sendo mais visados por fatores como facilidade de revenda de peças e alta demanda no mercado paralelo.
Outro ponto relevante é a idade dos veículos. Modelos mais antigos lideram as ocorrências, especialmente aqueles com mais de 10 anos de uso, seguidos por carros entre 5 e 10 anos. Já veículos mais novos aparecem com menor frequência nos registros.
Dias da semana concentram mais crimes
O levantamento também mostra um padrão nos dias com maior número de ocorrências:
- terça-feira lidera os registros;
- quinta-feira e quarta-feira aparecem logo na sequência;
- sexta-feira e segunda-feira vêm depois;
- fim de semana tem menor incidência.
Os números indicam que os crimes acontecem com maior frequência durante a rotina da semana, quando há maior circulação de veículos.
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Ranking dos carros mais roubados em 2026
Confira a lista completa dos modelos mais visados no estado:
Chevrolet Onix – 174 ocorrências
Hyundai HB20 – 171 ocorrências
Ford Ka – 167 ocorrências
Volkswagen Gol – 130 ocorrências
Fiat Uno – 124 ocorrências
Chevrolet Corsa – 115 ocorrências
Jeep Renegade – 103 ocorrências
Renault Kwid – 99 ocorrências
Fiat Argo – 95 ocorrências
Fiat Mobi – 92 ocorrências
Cenário reforça necessidade de prevenção
Com a predominância de modelos populares no topo da lista, especialistas reforçam a importância de medidas de segurança, como uso de rastreadores, estacionamentos seguros e atenção redobrada em áreas com maior incidência.