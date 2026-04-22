Um levantamento recente sobre segurança automotiva revela que o Chevrolet Onix ocupa o primeiro lugar entre os carros mais roubados e furtados no estado de São Paulo em 2026. O estudo aponta uma forte concentração de ocorrências em veículos populares, que também figuram entre os mais vendidos do país.

Logo atrás aparecem o Hyundai HB20 e o Ford Ka, mantendo a tendência de preferência dos criminosos por modelos com grande circulação nas ruas.

Por que esses carros são os principais alvos?

De acordo com os dados, automóveis mais comuns acabam sendo mais visados por fatores como facilidade de revenda de peças e alta demanda no mercado paralelo.