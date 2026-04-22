22 de abril de 2026
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Preferidos dos ladrões: veja os 10 carros mais roubados de 2026

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA

Um levantamento recente sobre segurança automotiva revela que o Chevrolet Onix ocupa o primeiro lugar entre os carros mais roubados e furtados no estado de São Paulo em 2026. O estudo aponta uma forte concentração de ocorrências em veículos populares, que também figuram entre os mais vendidos do país.

Logo atrás aparecem o Hyundai HB20 e o Ford Ka, mantendo a tendência de preferência dos criminosos por modelos com grande circulação nas ruas.

Por que esses carros são os principais alvos?

De acordo com os dados, automóveis mais comuns acabam sendo mais visados por fatores como facilidade de revenda de peças e alta demanda no mercado paralelo.

Outro ponto relevante é a idade dos veículos. Modelos mais antigos lideram as ocorrências, especialmente aqueles com mais de 10 anos de uso, seguidos por carros entre 5 e 10 anos. Já veículos mais novos aparecem com menor frequência nos registros.

Dias da semana concentram mais crimes

O levantamento também mostra um padrão nos dias com maior número de ocorrências:

  • terça-feira lidera os registros;
  • quinta-feira e quarta-feira aparecem logo na sequência;
  • sexta-feira e segunda-feira vêm depois;
  • fim de semana tem menor incidência.

Os números indicam que os crimes acontecem com maior frequência durante a rotina da semana, quando há maior circulação de veículos.

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Ranking dos carros mais roubados em 2026

Confira a lista completa dos modelos mais visados no estado:

Chevrolet Onix – 174 ocorrências

Hyundai HB20 – 171 ocorrências

Ford Ka – 167 ocorrências

Volkswagen Gol – 130 ocorrências

Fiat Uno – 124 ocorrências

Chevrolet Corsa – 115 ocorrências

Jeep Renegade – 103 ocorrências

Renault Kwid – 99 ocorrências

Fiat Argo – 95 ocorrências

Fiat Mobi – 92 ocorrências

    Cenário reforça necessidade de prevenção

    Com a predominância de modelos populares no topo da lista, especialistas reforçam a importância de medidas de segurança, como uso de rastreadores, estacionamentos seguros e atenção redobrada em áreas com maior incidência.

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